Karşılama değil uğurlama

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevinden Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez kentten ayrıldı. Vali Bilmez’i uğurlamak için Valilik önünde eksi 16 derece soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevinden Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez’i uğurlamak için valilik binası önünde düzenlenen veda töreninde kurum müdürleri, mesai arkadaşları, güvenlik güçleri, Ardahanlı ve ilçelerden gelen vatandaşlar ile basın mensupları hazır bulundu. Valilik önünde kendisini hazır bekleyen herkesle teker teker tokalaşıp helallik istedi.

Vali Bilmez vedalaşma sonrası yaptığı konuşmada, "Ardahan’da gönlümüzü bırakarak gidiyoruz" dedi.

Bilmez, "Burada görev yaptığım süre zarfında, kurum amirlerinden yardımcı hizmet personeline kadar hepsinin desteğini gördük. Ardahan halkının hoşgörüsünü, desteğini, iyi dileklerini hep yanımızda hissettik. O nedenle Ardahan’da gönlümüzü bırakarak gidiyoruz." diye konuştu.

Bütün Ardahanlılardan helallik isteyen Bilmez, her Ardahanlının da Van’da bir kardeşlerinin olduğunu bilmesini istedi.

Kişisel kanaatince Ardahan’dan erken ayrıldığını dile getiren Bilmez, "Ama vatan görevi. Büyüklerimiz bundan sonraki görevimize Van’da devam etmemizi istedi. Biz hem Ardahan’ı hem Ardahanlıları çok sevdik. Bir çocuğumuzu da Ardahan’da bırakarak gidiyoruz. O burada çalışacak. Üç ay önce Ardahan’a atandı." dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez daha sonra makam aracıyla kentten ayrıldı.

