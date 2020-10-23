Karşılarında polisi görünce camlardan atladılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere yeniden karantina uygulamasına geçti. Karantina uygulamasına geçmeden birkaç saat öncesinde ise Salford Üniversitesi yurdunda bir grup öğrenci koronavirüs partisi için bir araya geldi.

Kalabalık ekibin fark edilmesinin ardından güvenlik güçleri yurda baskına gitti. Karşılarında polisi gören öğrenciler camlardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Bir grup üniversite öğrencisinin camlardan tehlikeli kaçışı ise etraftan geçenler tarafından kayıt altına alındı. Üniversite yaptığı resmi bir açıklamayla, olaya karışanlara karşı resmi yaptırım uygulayacağını söyledi.

