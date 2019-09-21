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‘Karşılık Vermek İçin Soruşturma Sonucunu Bekliyoruz’

21.09.2019 22:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesindeki petrol tesislerine geçen hafta sonu düzenlenen saldırılara karşılık vermek için soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceklerini söyledi. Cubeyr, saldırıdan İran’ın sorumlu olduğu yönündeki inancını da yineledi

‘Karşılık Vermek İçin Soruşturma Sonucunu Bekliyoruz’

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesindeki petrol tesislerine geçen hafta sonu düzenlenen saldırılara karşılık vermek için soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceklerini söyledi. Cubeyr, saldırıdan İran’ın sorumlu olduğu yönündeki inancını da yineledi.

Gazetecilere açıklama yapan Cubeyr, Riyad’ın uluslararası müfettişleri davet ettiği soruşturmanın, 14 Eylül’de düzenlenen saldırıların kuzeyden geldiğini kanıtlayacağını söyledi.

Cubeyr, “Bu (saldırı), İran silahlarıyla yapıldı dolayısıyla İran’ı bu saldırıdan sorumlu tutuyoruz. Krallık, güvenliği ve istikrarını teminen, soruşturmanın sonuçlarına göre uygun tedbirleri hayata geçirecektir” dedi.

Yemen’de İran destekli isyancı grup Husiler iki tesise yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlense de Riyad saldırıların kuzeyden geldiği kanısında. Cubeyr, “Saldırının Yemen’den gelmediğine eminiz, kuzeyden geldi. Soruşturmacılar bunu kanıtlayacak” ifadesini kullandı.

Suudi yönetimi daha önce, soruşturmasının şimdiye kadarki aşamasının saldırılarda İran silahlarının kullanıldığını ve saldırıların kuzeyden geldiğini gösterdiğini, şimdi tam noktasını bulmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

Riyad, Khurais ve Abqaiq tesislerine karşı saldırıları uluslararası düzeni korumaya yönelik küresel idareyi test etme girişimi olarak nitelerken, meseleyi gelecek hafta New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantılarında gündeme getirmeyi planlıyor.

Cubeyr, Suudi Arabistan’ın “gerekli adımları atmak” için müttefikleriyle değerlendirmeler yaptığını aktarırken, uluslararası topluma da tavır alma çağrısında bulundu. Suudi bakan, “Krallık, uluslararası camiayı, bu saldırının arkasındakileri kınamada ve küresel ekonomiyi tehdit eden bu pervasız davranışa karşı katı ve net tavır takınmada sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyor” diye konuştu. Cubeyr, İran’ın dünyayı bölmeye çalıştığını ve başarılı olamadığını savundu.

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