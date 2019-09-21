‘Karşılık Vermek İçin Soruşturma Sonucunu Bekliyoruz’

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesindeki petrol tesislerine geçen hafta sonu düzenlenen saldırılara karşılık vermek için soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceklerini söyledi. Cubeyr, saldırıdan İran’ın sorumlu olduğu yönündeki inancını da yineledi.

Gazetecilere açıklama yapan Cubeyr, Riyad’ın uluslararası müfettişleri davet ettiği soruşturmanın, 14 Eylül’de düzenlenen saldırıların kuzeyden geldiğini kanıtlayacağını söyledi.

Cubeyr, “Bu (saldırı), İran silahlarıyla yapıldı dolayısıyla İran’ı bu saldırıdan sorumlu tutuyoruz. Krallık, güvenliği ve istikrarını teminen, soruşturmanın sonuçlarına göre uygun tedbirleri hayata geçirecektir” dedi.

Yemen’de İran destekli isyancı grup Husiler iki tesise yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlense de Riyad saldırıların kuzeyden geldiği kanısında. Cubeyr, “Saldırının Yemen’den gelmediğine eminiz, kuzeyden geldi. Soruşturmacılar bunu kanıtlayacak” ifadesini kullandı.

Suudi yönetimi daha önce, soruşturmasının şimdiye kadarki aşamasının saldırılarda İran silahlarının kullanıldığını ve saldırıların kuzeyden geldiğini gösterdiğini, şimdi tam noktasını bulmaya çalıştıklarını açıklamıştı.