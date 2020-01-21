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  4. Karşılıksız aşk kazası! 'Seni sevmiyorum' deyince...

Karşılıksız aşk kazası! 'Seni sevmiyorum' deyince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde, aşkına karşılık bulamayan kadının direksiyonu kırıp başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesinde meydana gelen ilginç kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, M.T. (39) ile G.A. (44), seyir halindeki otomobil içinde tartışmaya başladı. G.A, kendisinden 5 yaş küçük olan M.T’nin "Seni sevmiyorum" sözleri ile deliye döndü.

"BIRAKIN, ÖLMEK İSTİYORUM"

Öfkeli kadın, M.T’nin kullandığı otomobilin direksiyonuna müdahale ederek sol şeride kırdı. Karşı yönden gelen S.B. idaresindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştılar. Şahitlerin ifadesine göre, kazada ağır yaralanan G.A’nın yaralı haliyle "Bırakın, ölmek istiyorum" dediği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Sürücü M.T’nin 112 promil alkollü çıktığı kaza anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Kazada ağır yaralan ve Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan G.A’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hafif yaralanan M.T’ye ise alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmak suçundan cezaî işlem uygulandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik karşılıksız aşk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne salak insanlar var bu memlekette kafayı sıyırmışlar
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