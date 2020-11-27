HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karşılıksız aşk kurbanı genç kızın testi pozitif çıktı

Karşılıksız aşk kurbanı genç kızın testi pozitif çıktı

27.11.2020 15:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karşılıksız aşk kurbanı genç kızın testi pozitif çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde dün akrabası tarafından aşkına karşılık vermediği için öldürülen genç kızın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde dün akrabası tarafından aşkına karşılık vermediği için öldürülen genç kızın Covid-19 testi pozitif çıktı. Genç kızın cenazesi otopsi için Ankara’ya gönderildi.
İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede çalışan Leyla Öztürk (23), sabah 06.30 sularında Elazığ’ın Maden ilçesinde güvenlik korucusu olduğu öğrenilen ve iş yerine gelen amcasının oğlu Sebahattin Öztürk’ün (31) silahlı saldırısına uğradı.
Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Sebahattin Öztürk aynı silahla başına ateş ederek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İntihara teşebbüs eden Sebahattin Öztürk ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Öztürk olaydan yaklaşık 8 saat sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
23 yaşında yaşamını yitiren Leyla Öztürk’ün cenazesine hastanede rutin olarak Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Öztürk’ün cenazesi otopsi için önce Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Ancak Adana Adli Tıp Kurumu’nda Covid-19 otopsi bölümünün olmaması üzerine genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara’ya sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!
Kentte koronavirüsten ölenlerin sayısını Vali açıkladıKentte koronavirüsten ölenlerin sayısını Vali açıkladı
82 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!82 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İstenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak

İstenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Ümran’ı görenler gözlerine inanamıyor! Photoshop sanıyorlar

Ümran’ı görenler gözlerine inanamıyor! Photoshop sanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Eşinin dövüp 4'üncü kattan attığı kadın konuştu: Ölseydim, 'intihar etti' diyeceklerdi

Darp edilip 4'üncü kattan atıldı: Ölseydim, 'intihar etti' diyeceklerdi

Şanlıurfa'da aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı

Aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı

Son dakika: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

Başkan Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik

Kentte koronavirüsten ölenlerin sayısını Vali açıkladı

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

HSK'dan flaş karar! 11 hakim ve savcı Yargıtay üyeliğine seçildi

HSK'dan flaş karar! 11 hakim ve savcı Yargıtay üyeliğine seçildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.