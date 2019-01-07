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"Karşımızdaki çirkin ittifakların fitne çıkarması mümkün olmayacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 19:15 | Son Güncelleme

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler: - "10 ay önce yaptığımız bir konuşmanın bağlamından koparılarak yanlış şekilde gündeme getirildiğini görüyoruz. Bu eski konuşmamız tamamen çarpıtılmıştır" - "Başarımızı engelleyemeyecekler. Karşımızdaki çirkin ittifakların fitne çıkarması mümkün olmayacaktır"

BİNGÖL (AA) - AK Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, 10 ay önce yaptığı bir konuşmanın bağlamından koparılarak yanlış şekilde gündeme getirildiğini belirterek "Bu eski konuşmamız tamamen çarpıtılmıştır." ifadesini kullandı.

Güler, yazılı açıklamasında, geçmişte yaptığı bir konuşmanın bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada çarpıtıldığını vurguladı.

Mehmet Hanefi Güler, şunları kaydetti:

"10 ay önce yaptığımız bir konuşmanın bağlamından koparılarak yanlış şekilde gündeme getirildiğini görüyoruz. Bu eski konuşmamız tamamen çarpıtılmıştır. AK Parti teşkilatı olarak Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Partimizin ve Cumhur İttifakı’nın başarısını istemeyen kesimlerin sözlerimizi çarpıtması manidardır. Başarımızı engelleyemeyecekler. Karşımızdaki çirkin ittifakların fitne çıkarması mümkün olmayacaktır. Durmak yok, yola devam."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler Bingöl

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