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Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta: - "Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Kars'ın kalesindeki ay-yıldız Türkiye'ye güneş gibi doğmaya devam edecek"

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki program, Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Karaçanta, dün Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını, bugün ise "serhat şehri" gazi Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Karaçanta, "Bundan tam 98 yıl önce bugün, Gazi Kars'ımızın, Rus ve Ermeni çetecilerinin esaret zincirlerini parçalayarak Türk milletinin ezansız ve bayraksız olamayacağını, hürriyetsiz yaşayamayacağını kazanılan zaferle tüm dünyaya ilan ettiği gündür." dedi.

Karaçanta, 43 yıl esaret yaşayan Kars halkının bu süreçte mücadele ruhunu, milli örf, adet ve geleneklerini kaybetmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün dalgalanan Türk bayrağımızı kalemiz burçlarına 98 yıl önce gönlere çeken yiğit ecdadımız, emanetiniz emin ellerdedir ve bizlere bırakmış olduğunuz mirasın da yılmaz bekçileriyiz. Bağımsızlık ateşini 30 Ekimde yakan hürriyet sevdalısı şehitlerimiz, Kars'ı vatan topraklarına katan kahramanlarımız emin olsunlar ki Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Kars'ın kalesindeki ay-yıldız, Türkiye'ye güneş gibi doğmaya devam edecektir."

Törene, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve çeşitli kurumların temsilcileri, polisler, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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