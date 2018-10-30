Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı.

Kutlama programı kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Faikbey Caddesi'ndeki anıtın önünden başlayarak, Atatürk Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Çeşitli eserlerin seslendirildiği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran Takımı, Kars Kalesi eteklerinde yürüyüşü sonlandırarak, burada konser verdi. Kars aşıklarının da sahne aldığı etkinlikte Kafkas Halk Oyunları ekipleri gösteri sundu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, önemli bir coğrafyada yaşandığına işaret ederek, "Bu topraklar gerçekten çetin topraklar, maliyeti yüksek topraklar. Bu millet bu toprakların bedelini birkaç sefer, birkaç misliyle ödemiştir. Dolayısıyla bu topraklar anamızın ak sütü gibi helaldir ve vatanımızdır." dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nın dün kutlandığını anımsatan Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam ülkeleri arasında en güçlü Müslüman ülke olarak ayakta durmaktadır. Çevremize baktığımızda birtakım oyunlarla birtakım desiselerle, tezgahlarla bu millete diz çöktürüp bu milleti ortadan kaldırmak, bu devleti parçalayıp bölmek isteyen uluslararası güçler ve onların maşaları başarılı olamayacaktır." diye konuştu.