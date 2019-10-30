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Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı - İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun: - "Kars'ın kurtuluşu düşmana karşı mücadele veren Türk halkına büyük moral olmuştur"

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki program, Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili Mehmet Boşnak, 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'un, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Cumhuriyet'in ilk tohumlarının Kars'ta atıldığını söyledi.

Tarihin her döneminde mücadeleler veren Karslıların, 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra vatan sevgisi ve başarma azmiyle mücadelelerine devam ettiklerini belirten Altun, "Topraklarımızın her bir karışında olduğu gibi Kars'ta da kurtuluş mücadelesi verilmiş ve ilk olarak şehir halkının gösterdiği üstün gayretin sonunda Kars düşman işgalinden kurtarılmıştır. Kars'ın kurtuluşu düşmana karşı mücadele veren Türk halkına büyük moral olmuştur." diye konuştu.

Altun, 30 Ekim'de Ermenilerin direnişini kıran 9. Tümen'in Kars'a girdiğine işaret ederek, "20 Kasım'da Ermeniler ile yapılan ateşkesin ardından 22 Kasım 1920'de Gümrü'de başlayan barış görüşmeleri, 2 Aralık'ta sonuçlandı ve Ermenistan hükümetiyle TBMM hükümeti arasında barış antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Kars Sancağı'nın bütünü Türkiye topraklarına katıldı. Antlaşma öncesinde Ermenistan'ın elinde bulunan Tuzluca kazası da Türklere verildi." ifadelerini kullandı.

- Kars'ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa anıtına çelenk

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Paşa Anıtı önünde de şehrin kurtuluşu dolayısıyla program düzenlendi.

Buradaki törende Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Albay Erhan Altın ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Duman, Kars'ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa'nın anıtına çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Maşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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