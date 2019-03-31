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Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Nevzat Yıldız kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:18 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Nevzat Yıldız kazandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nevzat Yıldız kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Nevzat Yıldız 3 bin 551, AK Parti adayı Nuri Turan 3 bin 97, HDP adayı Gögerçin Aras 2 bin 735 oy aldı.

- Yıldız'ın öz geçmişi -

1963'te Kağızman'da dünyaya geldi. Kağızman Merkez Atatürk İlkokulu, Kağızman Endüstri Meslek Lisesi Ortaokulu Ahşap Doğrama Bölümü'nde eğitim gördü.

2012 yılında Kağızman Belediyesinden emekli oldu.

1993 yılında Kağızman Ülkü Ocakları Başkanlığına seçildi. MHP Kağızman İlçe Başkanlığı yaptı.

2014'te Kağızman Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babası.

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