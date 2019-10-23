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Kars'ın köylerinde kış hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

KIŞ mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Kars'ın köylerinde hazırlıklar tamamlandı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KIŞ mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Kars'ın köylerinde hazırlıklar tamamlandı. Köylüler özellikle uzun ve soğuk geçen kış mevsimi boyunca en çok ihtiyaç duydukları yakacak için kullanacakları tezeği hazırladı. Köylüler tezek ile sobalarını yakıyor, yemeklerini pişiriyor ve ısınma problemlerini ortadan kaldırıyor.
Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars’ta köylerdeki hazırlıklar tamamlandı. Beyaz çileye hazırlıkların tamamlandığı yerleşim birimlerinden biri de merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Aydınalan köyü. Hayvan gübresinden yapılan tezekler, odun ve araziden toplanan geven bitkisiyle kışı geçirecek olan köylüler, artık zorlu günlere hazır olduklarını söylüyor.
Eşi Selda (53) ile birlikte yaz boyunca kışa hazırlandıklarını belirten Zeki Darboğaz (58), 20 tona yakın tezek yaptıklarını belirtti. Köylerde yıllardan beri tezek kullanıldığını belirten Darboğaz çifti, havaların soğumasıyla birlikte tezek sobasını da yakmaya başladı. Tezeklerin sobada kolay tutuşması için de yazın dağlardan topladıkları gevenleri kullanan çift, sobanın üzerinde çay demliyor, yemeklerini pişiriyorlar.
Evlerde ve tandırlarda kullanılan tezek sobaları, kışın sağlıklı geçmesini de sağlıyor. Dumanının rahatsızlık vermemesi nedeniyle ev sakinleri geceleri korkmadan uyuyabiliyorlar.
KAZ KANADI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Köy yaşamında her şey tamamen doğal ve organik. Sobanın üzerindeki tozlar kaz kanadı ile temizleniyor. Kaz kanadını büyükşehirlerde yaşayanlar da kalorifer peteklerinin aralarını temizlemek için kullanıyor. Selda Darboğaz, köylerde bu tür temizliklerin kaz kanadıyla yapıldığını belirterek hemen hemen her evde bulundurulduğunu söyledi.
KÖY KUMPİRİ
Tezek sobasında pişirilen organik patateslerle hazırlanan köy kumpiri de lezzetiyle damaklara tat veriyor. Patatesin içine kaz yağı, sarıyağ ve baharat konularak hazırlanan köy kumpiri büyük bir iştahla yeniliyor.
Zeki Darboğaz, "Köyde hayatımız böyle geçiyor. Çocukları evlendirdik, eşimle baş başa kaldık. Yaz boyunca çalışıp kış hazırlıklarımızı tamamladık. Tezeklerimizi de kuruttuk. Tezeklerden çok istifade ediyoruz. Masraf etmeden kışlık yakacağımızı böylelikle temin etmiş oluyoruz. Tezek sobası dumanı rahatsız etmediği için çok da sağlıklı. Hayatımızdan memnunuz" dedi.
Selda Darboğaz ise köyde yaşamanın zorluklarının yanında güzelliklerinin de olduğunu en güzelinin ise doğal yaşamak ve organik beslenmek olduğunu belirtti. Darboğaz, köyde bol bol temiz hava soluduklarını da ifade etti.

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