HABER
  4. Kars’ın soğuğu şelaleyi dondurdu

Kars’ın soğuğu şelaleyi dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 08:47 | Son Güncelleme

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta şelale dondu.Hava sıcaklığının gece eksi 26, gündüz ise eksi 21’i gördüğü Kars’ta 15 metre yüksekten su düşüşüne sahip Susuz Şelalesi buz tuttu.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta şelale dondu.
Hava sıcaklığının gece eksi 26, gündüz ise eksi 21’i gördüğü Kars’ta 15 metre yüksekten su düşüşüne sahip Susuz Şelalesi buz tuttu. Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi’nin büyük bölümü dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise şelalenin önünde fotoğraf çektirdi.
Kars’ta Sibirya soğuklarının etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Gerçekten Kars son günlerin en soğuk günlerini yaşıyor. Arkamda gördüğünüz Susuz Şelalesi buradan yaklaşık 15 metreden aşağıya su düşüşü oluyordu. Şuanda şelale tamamen donmuş. Soğuktan dondu, yani soğuğun şiddetini donan şelale gözler önüne seriyor. Geceleri eksi 26 derece, gündüzleri 21 derece hava sıcaklığı bu şekilde seyrediyor. Soğuk hayatı olumsuz etkilediği gibi şelaleyi de dondurdu” dedi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle Kars’ta Susuz Şelalesi donarken, soğuk hava da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Böyle doğdu, kimse ne olduğunu bilmiyorBöyle doğdu, kimse ne olduğunu bilmiyor
Cinayet anı saniye saniye görüntülendiCinayet anı saniye saniye görüntülendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak'a hava destekli operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'a hava destekli operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Adı İsa... Kolunda yarayla doğru ve ne olduğu bilinmiyor

Böyle doğdu, kimse ne olduğunu bilmiyor

Donma tehlikesi geçip ölümden dönen belediye başkanı "yine giderim" dedi

Ölümden dönen belediye başkanı: Yine giderim

Son dakika! Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza: İki asker şehit, iki asker yaralı

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

İzmir'de alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

Alkol ve uyarıcı hap aldı, hayatından oldu

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.