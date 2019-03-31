Kars'ın Susuz ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Oğuz Yantemur kazandı.

Kars'\u0131n Susuz il\u00e7esinde belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 CHP aday\u0131 O\u011fuz Yantemur kazand\u0131.\nKesin olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re, O\u011fuz Yantemur 704, AK Parti aday\u0131 Ali Ye\u011fin 625, MHP aday\u0131 Adem Can Daysal 79 oy ald\u0131.PARTNERK\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f'un haciz davas\u0131nda fla\u015f geli\u015fme!Edirne\u2019de oy sayma i\u015flemi ba\u015flad\u0131Tokat'ta muhtar aday\u0131 kavgada b\u0131\u00e7akland\u0131
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