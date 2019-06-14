Karsını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Bursa’da cezaevinden izinli çıkarak karısını öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Geçen yıl mayıs ayında meydana gelen olayda, 2013 yılında Gemlik’te simitçi cinayetinin faili Mehmet Hanifi Alparslan (36), cezaevinden izinli olarak çıkıp, eşi Çiğdem Alparslan’ı (35) 19 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Alparslan tutuklandı.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Mehmet Hanifi Alparslan, son kez hakim karşısına çıktı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Son sözleri sorulan Alparslan, "Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Eşimi ben öldürdüm, kabul ediyorum. Eşim ile biz küs değildik. Uzaklaştırma cezamın bitmesine iki gün vardı. Onlar beni eve çağırdı. Ben oraya barışmak için gitmedim" dedi.

Sanık akıllı çıktı

Öte yandan Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor, mahkeme başlangıcında okundu. Rapora göre, sanık akıllı çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırmasını ve hiç bir indirim uygulanmamasını istedi. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



