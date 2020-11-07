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Karşınızda çekince uzayan telefon LG Rollable

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:26 | Son Güncelleme

Ekran tarafında Samsung ile birlikte dünya markalarından biri olan LG yenilikçi modeli Rollable için kolları sıvadı. İşte detaylar.

Karşınızda çekince uzayan telefon LG Rollable

Akıllı telefon pazarındaki köklü isimlerden biri olan LG, OLED panel sektöründe de dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Şimdiye kadar katlanabilir ekranlar konusunda beklenen atılımı hala gerçekleştiremeyen LG’nin farklı planları olduğu ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre LG klasik bir katlanabilir panel tasarımı üzerinde çalışmıyor. Yakın gelecekte de şirketin böyle bir planı yok. Fakat LG bambaşka bir tasarım üzerinde çalışıyor. Güney Koreli şirket, iki tarafından çekildiğinde uzayan bir ekranla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

LG’nin yeni modeli gerçekten de çok fantastik bir yapıya sahip. Telefon iki tarafından tutulup çekildiğinde uzayan bir tasarımla gelecek. Yani telefonu tutup sağ ve sol tarafından çektiğiniz anda tablet boyularına kadar genişleyecek. Dilerseniz LetsGo Digital’in LG’nin yeni modeli ile ilgili yaptığı çizimlere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Telefonun gerçekten heyecan yaratan bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir. Burada asıl merak edilen unsur ise LG’nin nasıl bir ekran teknolojisi kullandığı. Muhtemelen ekran kasanın içerisinde sarılıp, uzayabilen bir mekanizmaya sahip.

Tabi ki bu yeni teknolojinin henüz somut bir örneğinin olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Keza bu tarz pek çok patent gördük. Fakat bu patentlerin somut ürünlere dönüşmesi çoğu zaman mümkün olmuyor.

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