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Karşınızda dev kamera çemberiyle Huawei Mate 40!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Huawei Mate 40, render görselleri ile karşımıza çıktı. Ünlü sızıntı kaynakları OnLeaks ve HandsetExpert, iddialara göre Huawei Mate 40'ın ilk görüntülerine ulaşmayı başardı. Gelen Huawei Mate 40 görüntülerine bakılırsa bizi Huawei P40'tan farklı bir Huawei akıllı telefonu bekliyor.

Karşınızda dev kamera çemberiyle Huawei Mate 40!

Huawei, Huawei Mate 40 için kollarını sıvamış durumda. Bunu Huawei P40 sonrası, şirketin attığı adımlardan da tahmin etmek mümkün. Huawei'den Mate 40 serisi için beklentiler, ekran altı kamera teknolojisine sahip bir akıllı telefon olacağı yönündeydi. Fakat sızdırılan son render görüntülerine göre bu sadece bir hayal. En azından Huawei Mate 40 için.

HUAWEİ MATE 40 HUAWEİ P40'A BENZEYECEK

Huawei Mate 40'ın ilk görüntüleri OnLeaks ve HandsetExpert iş birliği ile ortaya çıktı. Ünlü sızıntı kaynakları, CAD görsellerinden yola çıkarak iddialara göre Huawei Mate 40'ın detaylarını bizlerle paylaştılar. Paylaşılan Huawei Mate 40 görsellerine bakıldığında ise ekran altı kamera teknolojisinin olmadığını, bunun yerine Huawei P40 serisinde olduğu gibi bir ön kamera deliğinin yerini koruduğunu görüyoruz. Ancak ekran olabildiğince çerçevelerinden arınmış durumda. Bu bizleri bir nebze olsun teselli ediyor.

Huawei Mate 40-3

Huawei Mate 40'nın arka tarafı ise gerçekten devasa boyutlara ulaşmış. Böyle diyoruz çünkü Huawei Mate 30'da yer alan kamera çemberi, Huawei Mate 40'da daha da büyümüş gibi duruyor. Çemberin içinde ise yanlış görmediysek birisi periskop kamera olmak üzere üç kameranın Huawei Mate 40'ta yer aldığını gözlemliyoruz. Bir de henüz görevini bilmediğimiz bir sensör bu devasa çemberde yerini alıyor. Üst çerçevede ise yine işlevi tam olarak bilinmeyen ancak kızılötesi sensör olması muhtemel olan bir sensör mevcut.

Huawei Mate 40-4

Huawei Mate 40 ne zaman tanıtılacak henüz belli değil. Fakat önümüzdeki günler Huawei Mate 40 için çok fazla şeye gebe gibi görünüyor. Yakında Huawei Mate 40 hakkında çok daha fazla bilgiye erişme ihtimalimiz yüksek.

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