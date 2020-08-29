Karşınızda dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G ile çekilen ilk fotoğraf!

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden ZTE önümüzdeki günlerde tarihi bir duyuruya imza atacak. Çinli üretici dünyanın ilk ekran altı kamera sistemine sahip akıllı telefonunu tanıtacak.

Bilindiği üzere halihazırda satışa sunulan hiçbir modelde bu teknoloji kullanılmıyor. Ön kameralar genel itibariyle ya bir çentik içerisine ya da bir delik içerisine konumlandırılıyor. Bazı üreticiler ise kasanın içerisine yerleştirdikleri pop-up sistemi ile ön kamerayı buraya gizliyorlar.

Lakin ZTE yeni modeli Axon 20 5G’de şimdiye kadar denenmemiş bir şeyi deneyecek ve kamerayı ekranın altına yerleştirecek. Böylece ön kamera hiçbir şekilde görünmeyecek.

İŞTE MERAK EDİLEN İLK FOTOĞRAF

1 Eylül’de resmiyet kazanacak olan modelin nasıl bir fotoğraf performansına sahip olacağı büyük merak konusu. Eğer cihazın arka kamerasının nasıl fotoğraf çektiğini merak ediyorsanız Axon 20 5G ile çekilmiş ilk fotoğrafa aşağıdan göz atabilirsiniz.

Elbette bu fotoğraf cihazın ana kamerasıyla çekilmiş. Yani ekran altına yerleştirilen ön kamerayla çekilmemiş. Genel olarak merak edilen unsur, ekran altına yerleştirilmiş olan ön kameranın nasıl bir performans sunacağı diyebiliriz.