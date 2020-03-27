Karşınızda ilk resmi görseliyle OnePlus 8 Pro!

OnePlus 8 Pro, daha önce birçok kez sızdırıldı. Bunlardan en dikkat çekeni ünlü oyuncu Robert Downey Jr. tarafından yapılandı. Marvel evreninde yıllarca Ironman karakterine hayat veren ünlü oyuncu, bir 'hata' sonucu Instagram'daki bir fotoğrafında elinde OnePlus 8 Pro ile görüntülenmişti. Nitekim durumun fark edilmesiyle fotoğraf hemen silinmişti. Ne var ki Robert Downey Jr.'ın kendisini suçlu hissetmesine gerek kalmadı. Zira bugün OnePlus 8 Pro'nun tüm detaylarını paylaşan görüntüler ortaya çıktı.

İŞTE ONEPLUS 8 PRO'UN İLK GÖRSELİ

Sızıntı kaynağının iddiasına göre, görseller OnePlus 8 Pro'ya ait. Görsellere baktığımızda bizi neredeyse çerçevesiz hale getirilmiş bir ekran karşılıyor. Bu ekranın sol üstünde tek bir kameranın yer aldığı delik yer alıyor. Bunun dışında telefonun oldukça ince olduğu da dikkatimizi çekiyor.

OnePlus 8 Pro'ya ait olduğu iddia edilen görsellerin arasında telefonun arkasını gösteren daha net görseller de var. Bu görsellerde OnePlus 8 Pro'nun önceki sızıntılarla paralel olarak 4 arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Telefonun dördüncü arka kamerası ise tıpkı bir flaşmış gibi diğer 3 kameradan farklı olarak konumlandırılmış.