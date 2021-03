Karşınızda Moto G Watch ve Moto One

Markanın sunduğu gelecekteki cihazların yol haritasını gösteren bir sunumda, bir haziran sürümü için planlanan Moto G akıllı saati görüldü. Cihaz yüksek ihtimalle bütçe dostu olarak karşımıza çıkacak. Saatin tasarımı hakkında da fikir sahibi olduk.

İŞTE MOTO WATCH VE MOTO ONE

Anlaşılan cihazda yanda iki fiziksel düğme bulunan dairesel bir tasarım göreceğiz. Her şey planlandığı gibi giderse, bir ay sonra Moto Watch ve Moto One cihazlarını piyasaya sürülmüş olarak göreceğiz. Watch, Apple Watch benzeri bir tasarıma sahip olacak, One ise büyük olasılıkla premium teklif olacak.

Yatırımcının sunumunda, yukarıda resmedilen giyilebilir cihazlardan hiçbirine benzemeyen ancak 360‘a benzeyen gizemli bir Moto akıllı saat de internete sızdı. Akıllı saatin arka tarafında şeffaf bir şasi var ve böylece şarj işlemine göz atmanıza izin veriyor. Her durumda, üretici Qualcomm’u stratejik ortaklarından biri olarak listelendiğinden, daha pahalı Motorola saatlerin Snapdragon Wear 4100 platformunu en az 1GB RAM ile kullanması muhtemel. Elbette bu cihazların hepsi WearOS çalıştıracaktır.

