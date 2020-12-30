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Karşınızda Samsung Galaxy S21+'ın kanlı canlı görüntüleri!

30.12.2020 10:59 | Son Güncelleme:
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Karşınızda Samsung Galaxy S21+'ın kanlı canlı görüntüleri!

Samsung Galaxy S21+ kanlı canlı görüntülendi. Bir Twitter kullanıcısı, telefonun ete kemiğe bürünmüş haline ait olduğunu öne sürdüğü fotoğrafları hesabı üzerinden paylaştı. Görünüşe bakılırsa Samsung Galaxy S21+'in nihai tasarımı önceki sızıntılarla paralellik gösterecek.

Samsung Galaxy S21 2021 yılı yaklaştıkça daha çok gündeme geliyor. Bunda yapılan sızıntıların da payı oldukça büyük. Zira sızıntılar, telefona dair birçok bilgiyi paylaşmış durumda. Şimdi ise yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntı Galaxy S21'in özelliklerine ve fiyatına yönelik kuru kuruya bir bilgi paylaşımı değil. Çünkü Twitter üzerinden yapılan sızıntıda iddialara göre Galaxy S21+'ın tasarımını gösteren kanlı canlı fotoğraflar yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY S21+ TASARIMI İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir Twitter kullanıcısı, Galaxy S21+'a ait fotoğraflar elde ettiğini öne sürerek, bu fotoğrafları hesabından yayınladı. Fotoğraflara baktığımızda ise herhangi bir sürpriz ile karşılaşmıyoruz. Aynı önceki sızıntılarda olduğu gibi üçlü bir kamera kurulumu ve yenilenen tasarım bizleri bu sızıntıda da karşılıyor. Ayrıca telefonun ekran kasa oranının iyileştirildiği de gözlerden kaçmıyor. Üstelik telefonun üzerinde bir 'gizli' ibaresi yer alıyor. Fakat görüntülerin gerçek mi yoksa sahte mi olduğu pek anlaşılamıyor.

Samsung Galaxy S21+

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SAMSUNG GALAXY S21 NE ZAMAN TANITILACAK?

Snapdragon 888 / Exynos 2100 işlemcisi ile geleceği söylenen Galaxy S21 ailesi iddialara göre 14 Ocak'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde tanıtılacak. Bu etkinlikte Samsung'un sadece Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşan akıllı telefon ailesini değil, Galaxy Smart Tag ve Galaxy Buds Pro gibi aksesuarlarını da tanıtması muhtemel.

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