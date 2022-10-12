Karşınızda sanal dünyadaki yeni Mark Zuckerberg! Önceki sert eleştiriler almıştı

Metaverse hakkında büyük planları olan, bu uğurda Facebook şirketinin adını Meta olarak değiştiren Facebook'un mucidi Mark Zuckerberg, geçtiğimiz aylarda Instagram'dan avatarının fotoğrafını paylaşmıştı. Avatar, bir Eyfel Kulesi'nin önünde duruyordu. Ancak Zuckerberg'in avatarı düşük çözünürlük nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Hatta bazıları avatarın grafiklerini Zelda ve Quake gibi 1990'larda çıkan video oyunlarına benzetti.

Zuckerberg, eleştirilerden sonra avatarın gelecekteki halini paylaşarak bu konudaki eleştirileri bir nebze olsun azalttı. Dün ise Meta'nın Connect 2022 etkinliği vardı. Bu etkinlikte geldikleri son noktayı paylaşan Zuckerberg, bu yıl içinde telefonlarda ve sanal gerçeklik kulaklıklarında kullanıma sunulacağını söylediği güncellenmiş avatarları ve kendi avatarının yeni halini de beğeniye sundu. İşte sanal dünyadaki yeni Mark Zuckerberg!

ARTIK BACAKLARI OLACAK

Facebook'un kurucusu olan Zuckerberg, ilk kez Meta'nın Horizon World metaverse'inde halka açık bir olarak düzenlediği konferansta görücüye çıkardığı yeni avatarları "bugünkü her şeyden daha etkileyici ve ayrıntılı" olarak nitelendirdi. Zuckerberg, yeni avatarların bacakları olacağını duyurdu. Bu Meta'dan en çok istenen özellikti.

AVATARLARDA BACAK OLMASININ ZORLUĞU

Zuckerberg, metaverse avatarlarının daha önce bacakları olmadığını, çünkü sanal gerçeklikte bacak gibi vücut parçalarını doğru şekilde konumlandırmanın zor olduğunu belirtti. Zuckerberg, "Ama gerçekten, bacaklar zordur, bu yüzden diğer sanal gerçeklik sistemlerinde de yoktur." dedi.

QUEST PRO'YU DA TANITTI

Etkinlik sırasında Meta, yeni Quest Pro sanal gerçeklik başlığını da tanıttı. Başlığın fiyatı 1499 dolar olarak belirlendi. Şirket ayrıca birkaç yeni ortaklık da duyurdu.

