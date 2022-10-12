HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Karşınızda sanal dünyadaki yeni Mark Zuckerberg! Önceki sert eleştiriler almıştı

Karşınızda sanal dünyadaki yeni Mark Zuckerberg! Önceki sert eleştiriler almıştı

12.10.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un mucidi olarak tanınan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yeni metaverse avatarını tanıttı. Meta'nın Connect 2022 etkinliği sırasında görücüye çıkan Mark Zuckerberg'in yeni avatarı, artık bacaklara sahip. Zuckerberg'in Instagram'da paylaştığı daha önceki avatarı sosyal medyada sert eleştiriler almıştı.

Karşınızda sanal dünyadaki yeni Mark Zuckerberg! Önceki sert eleştiriler almıştı

Metaverse hakkında büyük planları olan, bu uğurda Facebook şirketinin adını Meta olarak değiştiren Facebook'un mucidi Mark Zuckerberg, geçtiğimiz aylarda Instagram'dan avatarının fotoğrafını paylaşmıştı. Avatar, bir Eyfel Kulesi'nin önünde duruyordu. Ancak Zuckerberg'in avatarı düşük çözünürlük nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Hatta bazıları avatarın grafiklerini Zelda ve Quake gibi 1990'larda çıkan video oyunlarına benzetti.

zuckerberg2

Zuckerberg, eleştirilerden sonra avatarın gelecekteki halini paylaşarak bu konudaki eleştirileri bir nebze olsun azalttı. Dün ise Meta'nın Connect 2022 etkinliği vardı. Bu etkinlikte geldikleri son noktayı paylaşan Zuckerberg, bu yıl içinde telefonlarda ve sanal gerçeklik kulaklıklarında kullanıma sunulacağını söylediği güncellenmiş avatarları ve kendi avatarının yeni halini de beğeniye sundu. İşte sanal dünyadaki yeni Mark Zuckerberg!

Zuckerberg-1

ARTIK BACAKLARI OLACAK

Facebook'un kurucusu olan Zuckerberg, ilk kez Meta'nın Horizon World metaverse'inde halka açık bir olarak düzenlediği konferansta görücüye çıkardığı yeni avatarları "bugünkü her şeyden daha etkileyici ve ayrıntılı" olarak nitelendirdi. Zuckerberg, yeni avatarların bacakları olacağını duyurdu. Bu Meta'dan en çok istenen özellikti.

Meta'nın büyük umut bağladığı Horizon Worlds için olay iddia: "O kadar çok sorun var ki, oluşturan ekip bile kullanmıyor"Meta'nın büyük umut bağladığı Horizon Worlds için olay iddia: "O kadar çok sorun var ki, oluşturan ekip bile kullanmıyor"

AVATARLARDA BACAK OLMASININ ZORLUĞU

Zuckerberg, metaverse avatarlarının daha önce bacakları olmadığını, çünkü sanal gerçeklikte bacak gibi vücut parçalarını doğru şekilde konumlandırmanın zor olduğunu belirtti. Zuckerberg, "Ama gerçekten, bacaklar zordur, bu yüzden diğer sanal gerçeklik sistemlerinde de yoktur." dedi.

QUEST PRO'YU DA TANITTI

Quest pro

Etkinlik sırasında Meta, yeni Quest Pro sanal gerçeklik başlığını da tanıttı. Başlığın fiyatı 1499 dolar olarak belirlendi. Şirket ayrıca birkaç yeni ortaklık da duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısa siyah saçıyla, kot tulumuyla dikkat çekti! Öyle sözler söyledi ki...Kısa siyah saçıyla, kot tulumuyla dikkat çekti! Öyle sözler söyledi ki...
Flaş F-16 hamlesi! Satış için o şartlar kaldırıldıFlaş F-16 hamlesi! Satış için o şartlar kaldırıldı
Olay oldu! 'Allah cezamı versin' diyerek yırttıOlay oldu! 'Allah cezamı versin' diyerek yırttı
Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg metaverse Meta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

Yıllardır görüldüğü iddia ediliyordu, ilk kez kameraya yansıdı

Yıllardır görüldüğü iddia ediliyordu, ilk kez kameraya yansıdı

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.