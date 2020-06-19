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Karşınızda taze fotoğraflarıyla Samsung Galaxy Note 20 Ultra!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2020 16:39 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın fotoğrafları Twitter'dan paylaşıldı. Paylaşımın kaynağı ise akıllı telefonlar hakkında yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen Ice Universe. Ice Universe'ın paylaşımlarına bakılırsa Galaxy Note 10 veya Galaxy S20'den daha iyi bir Galaxy Note 20 Ultra bizleri bekliyor. İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın fotoğrafları...

Karşınızda taze fotoğraflarıyla Samsung Galaxy Note 20 Ultra!

Samsung Ağustos ayı için dört ayrı akıllı telefon tanıtmayı planlıyor. İddialara göre bu telefonların biri Galaxy Z Flip 5G, geri kalan üçü ise Samsung Galaxy serisine ait olan Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20+ ve başta üretilmeyeceği söylenen Samsung Galaxy Note 20 Ultra olacak. Bugüne kadar Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20+'a dair birçok görsel sızıntısıyla karşılaştık. Ancak bu telefonlardan birisi bugüne kadar hiç bu denli net fotoğraflarıyla karşımıza gelmedi. Bugün ise Samsung Galaxy Note 20 Ultra için o büyü bozuldu.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAFLANDI

Ice Universe Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Galaxy Note 20 Ultra'nın fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflara baktığımızda ekranı kavisli, çerçeveleri ise yok denecek kadar azaltılmış olan bir akıllı telefon ile karşılaşıyoruz.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra fotoğrafları

Galaxy S20 serisinden tanıdığımız nokta çentik ise ekrandaki yerini koruyor. Eğer fotoğraflar doğruysa bu, Samsung Galaxy Note 20 serisinde ekran altı kamera teknolojisinin kullanılmayacağının en önemli kanıtı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra fotoğrafları-2

Telefonun ekranı dışında başka detayları görme şansımız ise yok. Ancak Ice Universe'in aktardığı Samsung Galaxy Note 20 Ultra özellikler tablosu, bize telefonun özelliklerine dair bazı fikirler veriyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra fotoğrafları-3

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy Note 20 Ultra hakkında atılan tweet'e göre Samsung'un yeni S-Pen destekli telefonunda LTPO ekran teknolojisi ve Snapdragon 865+ işlemcisi yer alacak.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra fotoğrafları-4

Ayrıca telefon 120 Hz ekran yenileme hızı da sunacak. Bunun dışında Galaxy Note 20 Ultra'nın daha iyi bir kamera performasına ve yeni S-Pen yeteneklerine sahip olması bekleniyor.

Ice Universe Twitter

Samsung Galaxy Note 20 ailesi, son iddialara göre 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlecek Galaxy Unpacked lansmanı ile birlikte tanıtılacak.

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