Karşınızda taze fotoğraflarıyla Samsung Galaxy Note 20 Ultra!

Samsung Ağustos ayı için dört ayrı akıllı telefon tanıtmayı planlıyor. İddialara göre bu telefonların biri Galaxy Z Flip 5G, geri kalan üçü ise Samsung Galaxy serisine ait olan Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20+ ve başta üretilmeyeceği söylenen Samsung Galaxy Note 20 Ultra olacak. Bugüne kadar Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20+'a dair birçok görsel sızıntısıyla karşılaştık. Ancak bu telefonlardan birisi bugüne kadar hiç bu denli net fotoğraflarıyla karşımıza gelmedi. Bugün ise Samsung Galaxy Note 20 Ultra için o büyü bozuldu.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAFLANDI

Ice Universe Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Galaxy Note 20 Ultra'nın fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflara baktığımızda ekranı kavisli, çerçeveleri ise yok denecek kadar azaltılmış olan bir akıllı telefon ile karşılaşıyoruz.

Galaxy S20 serisinden tanıdığımız nokta çentik ise ekrandaki yerini koruyor. Eğer fotoğraflar doğruysa bu, Samsung Galaxy Note 20 serisinde ekran altı kamera teknolojisinin kullanılmayacağının en önemli kanıtı.

Telefonun ekranı dışında başka detayları görme şansımız ise yok. Ancak Ice Universe'in aktardığı Samsung Galaxy Note 20 Ultra özellikler tablosu, bize telefonun özelliklerine dair bazı fikirler veriyor.