Karşınızda 'tıpkısının aynısı' dedirten fotoğrafıyla Samsung Galaxy Note 20 Plus!

Samsung şu sıralar Samsung Galaxy Note 20 ailesi ile meşgul durumda. Bu meşguliyet halinde Samsung, bazı sızıntılara da engel olamıyor. Sızıntılar sonucunda Samsung Galaxy Note 20'nin fotoğrafları ünlü sızıntı kaynakları eliyle insanlarla buluşuyor. Tıpkı bugün olduğu gibi.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 SERİSİ ORTAYA ÇIKTI

Ben Geskin, Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın fotoğraflarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Ben Geskin'in iddialarına göre bu fotoğraflar Samsung'un taslak tasarımları sonucunda elde edilmiş ve gerçeklik payı oldukça yüksek. Fotoğrafa baktığımızda ise bizi Galaxy Note 10'dan farklı bir tasarım karşılamıyor.

Samsung Galaxy Note 20 serisine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarda, uzun zamandır ekran altı kamera teknolojisine yer olmadığını görüyoruz. Galaxy Note 10'a oldukça benzer bir ekran yapısına sahip olan Galaxy Note 20 Plus, sadece çerçevelerini küçültmüş gibi görünüyor. Ancak bakınca ''aaa bu Galaxy Note 20 Plus' dedirtecek asıl değişim ise telefonun arka tarafında yaşanıyor.

Galaxy Note 20 Plus'ın arka tarafında kamera kurulumu Galaxy Note 10'a hiç benzemiyor. Daha çok Galaxy S20 Ultra ile benzer bir kamera kurulumuna sahip olan Galaxy Note 20 Plus'ın bu noktada 108 MP'lik bir ana kamera sunması bekleniyor.