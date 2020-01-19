HABER
  4. Karşıya geçerken aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı

Karşıya geçerken aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, hızla geçen aracın altında kaldı.

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, hızla geçen aracın altında kaldı. Talihsiz vatandaş ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba ziyareti için kent merkezine gelen bir kişi, sabah saatlerinde köye dönmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, yolun karşısına geçtiğini sırada hızla gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Daha önce de aynı yerde benzer kazaların meydana geldiği ve çevre sakinlerinin toplanarak yola kasis yapılması talebinde bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyorRahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyor
Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntülerKarla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Polisim' dediği genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikamet izni başvurusu yapacak yabancılara 'sahte internet sitesi' uyarısı

Dikkat! İkamet izni başvurusu uyarısı

Şehit cenazesinde askerler üşümesin diye kendi montlarını verdiler!

Şehit cenazesinde duygulandıran an! Büyük ilgi gördü

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü (Abdülkerim Çevik kimdir, neden öldürüldü?)

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişiyle ilgili yeni gelişme!

Kaldığı otelden çevreye ateş açmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.