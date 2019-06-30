HABER

Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 19:38 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Mehmet Budak (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Muğla karayolunun 34.

Denizli’nin Tavas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Mehmet Budak (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Muğla karayolunun 34. kilometresinde Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Muğla istikametinden Denizli’ye doğru seyir halinde olan E.Y. (57) yönetimindeki 34 BMC 194 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Budak’a (47) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (2)Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (2)
Kamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralıKamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.