Karşıya geçmek için üst geçidi kullanan sürünün görüntüsü ilgi gördü

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilgi gördü. Bir çoban, sürünün güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesi için hayvanları üst geçide yönlendirdi. Güvenli bir yöntem olarak yaya üst geçidinin kullanılmasını sağlayan çoban, hayvanları güvenli şekilde karşıya geçiriyor. Nerede çekildiği bilinmeyen bu görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

