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Karşıya geçmek için üst geçidi kullanan sürünün görüntüsü ilgi gördü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

Karşıya geçmek için üst geçidi kullanan sürünün görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. İşte o görüntü.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilgi gördü. Bir çoban, sürünün güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesi için hayvanları üst geçide yönlendirdi. Güvenli bir yöntem olarak yaya üst geçidinin kullanılmasını sağlayan çoban, hayvanları güvenli şekilde karşıya geçiriyor. Nerede çekildiği bilinmeyen bu görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
sürü üst geçit çoban

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