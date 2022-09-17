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  4. Karşıya geçmek isterken aniden yola atladı! Önce savruldu sonra ezildi... Korkunç görüntü

Karşıya geçmek isterken aniden yola atladı! Önce savruldu sonra ezildi... Korkunç görüntü

17.09.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D-100 Karayolu'nda meydana gelen korkunç kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye araba çarptı. Yola savurulan kişi bu kez başka bir aracın altında kalırken ağır yaralandı. Bacakları ezilen yaya, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza, D-100 Karayolu Okmeydanı Mevkii Mecidiyeköy istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu'na giren bir yaya akan trafikte yolun karşısına geçmek istedi. Bir süre yolun kenarında bekledikten sonra, hamle yaparak yola atladı. O sırada seyir halindeki bir otomobil sürücüsü duramayarak yayaya çarptı. Otomobilin çarptığı yaya savrularak yere düştü. Kazayı son anda fark eden başka bir sürücü de duramadı ve kullandığı otomobille yola savrulan kişinin bacaklarının üstünden geçti.

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Kazaya karışan sürücüler, otomobillerinden inip yaralının yardımına koştu ve durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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ANİDEN YOLA ATLADI

Kaza anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin anayolda, yolun karşısına geçmek için bir ara beklediği, bir süre sonra aniden yola atladığı, ardından otomobilin çarpması ve orta şeride savrulması yer alıyor.

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Kazaya karışan sürücülerin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası D-100 Karayolu
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