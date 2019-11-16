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Karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 06:07 | Son Güncelleme

Bolu TEM Otoyolu’nda karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti!

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Selahattin Bıyık idaresindeki otomobil, otoyolda karşıya geçmek isteyen Şengül Doğan (39) isimli kadına çarptı. Sürücü Bıyık’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle otoyolda yaklaşık 100 metre sürüklenen Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise kaza yerinde yaptıkları incelemede Doğan’ın, refüjde bulunan tellerdeki boşluktan çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada olayın meydana geldiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Doğan’ın cesedi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu TEM Otoyolu Kaza

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