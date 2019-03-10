Karşıya geçmek isterken iki aracın çarptığı kadın öldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı ve ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardında 2 sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Poyrazlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametine seyreden M.T. idaresindeki otomobil, yolun solundan karşıya kontrolsüz geçmeye çalışan Nurten Mutlu isimli yayaya çarptı. Kaza sonrası Mutlu yere düşerken, aynı istikametten gelen A.M.T. idaresindeki 54 DU 272 plakalı araç duramayarak kadının üzerinden geçti. Nurten Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, 2 araç sürücüsü gözaltına alındı.

