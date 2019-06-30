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Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Bursa’da karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsün altında kalan genç yaralandı.Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolu Mudanya Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı

Bursa’da karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsün altında kalan genç yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolu Mudanya Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.D. (22) yaya geçidinin bulunmadığı yerden karşıya geçmek istedi. Araçların seyrek gelmesini fırsat bilen genç, hızını ayarlayamayınca 16 S 3737 plakalı minibüsün altında kaldı. Yolun kenarına savrulan gence ilk müdahaleyi minibüsün içerisinde bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı genci Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı

Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı

Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı

Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı

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