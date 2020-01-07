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  4. Karşıya geçmek isteyen köpek otomobilin altında kaldı!

Karşıya geçmek isteyen köpek otomobilin altında kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde karşıya geçmeye çalışan köpeğin hızla gelen otomobilin altında kaldığı anlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazanın ardından hayvanseverlere seslenen köpeğin sahibi, sürücünün köpeğini kasıtlı olarak ezdiğini iddia etti. Ölümüne neden olduğu köpeğin sahibinden özür dileyen sürücü ise, 'Farkında değilim. Polise gidip ifade verdim' dedi.

Olay Büyükorhan ilçe meydanında meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe ezdi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde kazada yaralandıktan sonra bir süre çırpınan köpeğin öldüğü belirtildi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler araç plakasından sürücünün Osman Y. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şikayet üzerine Osman Y. Görükle Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi.

KÖPEĞİN SAHİBİ HAYVANSEVERLERE SESLENDİ

Köpeğin sahibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Büyükorhan’da köpeğimiz göz göre göre kasıtlı olarak araç ile eziliyor ve köpeğimiz orada can veriyor. Yorum sizlerin... Buradan hayvan haklarına sesleniyorum. Paylaşalım lütfen" dedi.

'FARK ETMEDİM'

Köpeği fark etmediğini ifade eden Osman Y. ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Köpeği ben fark etmedim. Orada bir insan fark ettim. Ona bakarken köpeği ezmişim. Benim haberim yok. Bugün saat iki civarı bir polis aradı. O zaman haberim oldu.Sosyal medya da bana olur olmaz laflar ediliyor. Köpeğin sahibini ve eşini arayıp, özür diledim" dedi.

'YAN TARAFTAKİ ADAMI EZSEYDİM ÇOK MU İYİ OLACAKTI?'

3 tane çocuğu olduğunu, sosyal medyada linç kampanyası yapıldığına vurgu yapan Osman Y. "Yan taraftaki adamı ezseydim çok mu iyi olacaktı. Ben adama çarpmamışım, köpeği fark etmemişim. Karşı taraf şikayetçi oldu, Gidip karakolda ifade verdim" dedi.

Olayı sosyal medya yayanların görüntüleri silerek özür dilemesini isteyen Osman Y., "Beni herkes tanır, bilerek can yakmam. Bir köpekten ne isteyeyim" diyerek tekrar köpeğin sahibinden özür diledi. (İHA)

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