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Karşıyaka 106. Yılında Stadyum İstiyor

03.11.2018 22:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, 106. kuruluş yıldönümünü, binlerce taraftarın katıldığı bir yürüyüşle kutladı. Karşıyaka Çarşı’dan, yürüyüşe geçen taraftarlar yapımı yılan hikayesine dönen yeni stadyumun bir an önce hayata geçmesini istedi

Karşıyaka 106. Yılında Stadyum İstiyor

1 Kasım 1912’de kurulan Karşıyaka Spor Kulübü, bugünlerde zor zamanlar geçiriyor. Futbol takımı geçen sezon düştüğü 3. Lig’de altyapı patentli kadrosuyla mücadele veriyor. Yaşanan olumsuzluklara rağmen taraftar, takımını yalnız bırakmıyor. Kulübün kuruluş yıldönümünde binlerce Kaf-Kaf’lı Karşıyaka Çarşı’da buluştu. Taraftarlar, saat 19.12’de meşaleler yakıp, havai fişeklerle kutlamaları başlattılar.

​Hükümetle belediye arasında görüş ayrılığı

Sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen taraftarların hedefi, Yalı mahallesindeki eski Karşıyaka tesisiydi. Çünkü, bir zamanlar stadyum olan, daha sonra kulüp binası ve tesis olarak hizmet veren bu sahanın yeniden stadyum olmasını istiyorlar. Apartmanların arasında kalan tesisler, 2015 yılında bu amaçla yıkılmıştı. AK Parti iktidarının temsilcileri stadyumun bu bölgede yapılmasını isterken, CHP’li belediye ve bazı çevre sakinleri buna karşı çıktı. Yerleşim bölgesinin ortasında kalan bu sahada stadyum yapılmasına yönelik itirazlar, süreci geciktirince yapılan iki ihale de iptal edildi. Sonuçta, Karşıyakalı taraftarlar takımlarının maçlarını kendi semtlerinde izleyemez oldu.

​Taraftar sıkıntıya razı

Tribünlerde Kertenkedi Cem olarak tanındığını söyleyen taraftar, “belediye önümüze çok taş koydu. Ama biz bu taşı kaldırmaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız bu hareket de umarım işe yarar. Karşıyaka’nın önü açılır” dedi. Ona göre, Karşıyaka halkı stadyumun Yalı mahallesinde yapılması halinde iki haftada bir yaşanacak sıkıntıya razı gelebilir.

Alper Selek adlı taraftar da, Karşıyaka’nın bir semt takımı olduğunu belirterek, “bu stat evimiz gibi. Buraya bir stadyum yapılırsa, buradaki insanlar da iki haftada bir sıkıntı çeksin” diye konuştu.

Yıkılmış tesislerin etrafındaki bariyerleri aşarak eski stadyuma giren taraftarlar, kutlamalara burada devam etti. Kaf-Kaf’lar kendilerini ait hissedebilecekleri bir stadyumun ancak Yalı mahallesindeki eski tesisler olabileceğini dile getirdi. Fakat, taraftarın bu isteği, en azından kısa vadede hayata geçecek gibi görünmüyor.

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