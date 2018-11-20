Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar beraat etti

İZMİR (AA) - İzmir'de, basketbol maçı sırasında bir vatandaşı tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar hakkında beraat kararı verildi.

Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki B.A. ve taraf avukatları katıldı. Mazeret bildiren Akpınar, duruşmada yer almadı.

B.A. sanığın mahkemeye gelerek bu eylemi neden yaptığına ilişkin açıklamada bulunması gerektiğini savunarak, şikayetinin devam ettiğini belirtti.

B.A'nın avukatı Cevdet Şahin Florat, Akpınar'ın bu suçu işlediğinin sabit olduğunu iddia ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Akpınar'ın avukatı Ahmet Önal ise müvekkilinin olay sırasında söylediği sözlerin spontane söylendiğini, B.A'nın bile bu sözleri ciddiye almadığını öne sürerek, "Tehdit kastı yoktur. Beraat kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.

Hakim, Akpınar hakkında "suç kastı olmadığından", "tehdit" suçundan beraat kararı verdi.

Duruşmanın ardından Florat, kararı temyiz edeceklerini belirtti.

- Dava süreci

İzmir'de 22 Mart 2017'de oynanan Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının devre arasında Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın yanına giden B.A, "Adamlarını göndererek beni dövdürüyorsun" şeklinde sözler söylediği Akpınar'ın B.A'ya "Seni burada gebertirim." diye tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede Akpınar'ın "tehdit" suçlamasıyla cezalandırılması talebiyle dava açmıştı.

