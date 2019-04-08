HABER

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, yüzde 71.50'lik oy oranıyla Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Cemil Tugay, mazbatasını alarak görevine başladı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, yüzde 71.50'lik oy oranıyla Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Cemil Tugay, mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na seçilen Cemil Tugay, mazbatası almak için Karşıyaka Adliyesi’ne eşi Öznur Tugay ile birlikte geldi. Tugay’ı burada belediye meclis üyeliğine seçilen partililer karşıladı. Mazbatası alan Tugay, daha sonra belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Heyecanlı olduğunu belirten Tugay, "Bugün 8 Nisan benim için hayatımın en önemli günlerinden biridir. Burada çok onurlu bir görevi, Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini 5 yıl süre için devralıyorum. Bu görevi teslim alırken, geçici olarak vatani bir sorumluluğu aldığımızın bilincindeyiz. Türkiye’nin en güzel kenti olduğuna inandığım Karşıyaka’ya ve yüce milletimize layık olmak için çok çalışacağız, söz veriyorum. Bizi onurlandıran bir belediye başkan adayımız var. Ekrem İmamoğlu. Ona da buradan selam olsun" dedi.
Ardından başkanlık odasına çıkan Cemil Tugay’ı burada, görevi devralacağı eski başkan CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar karşıladı. Akpınar, yeni başkana çay ikram etti. Bir süre sohbet eden başkanlar, daha sonra devir teslim törenine geçti. Mührü teslim ettiğine dair belgeleri imzalayan Akpınar, "Ben 5 yıl önce bir CHP’li başkandan devraldım. Bugün de yine bayrağımı CHP’li bir başkana devrediyorum. Bugün Türkiye çok önemli bir demokrasi sınavından geçiyor. Bize düşen görev son olarak İstanbul’un kazanılmasıyla da başarıya ulaştırmaktır" dedi. Akpınar’dan mührü alan Tugay, "Sayın başkanımız bayrağı çok güzel bir şekilde temsil etti. Ben de 5 yılın sonunda belki CHP’li bir başkana görevimi teslim etmiş olacağım. Başkanımıza ilçemize yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldıKarşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldıKarşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldıKarşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldı

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Üniversiteliler, ilkokul öğrencileri için pazarda terlik sattıÜniversiteliler, ilkokul öğrencileri için pazarda terlik sattı
700 yıllık kılıç ve zırh, toruna emanet700 yıllık kılıç ve zırh, toruna emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlar eriyince evleri su bastı

Karlar eriyince evleri su bastı

Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.