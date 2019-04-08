Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, yüzde 71.50'lik oy oranıyla Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Cemil Tugay, mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na seçilen Cemil Tugay, mazbatası almak için Karşıyaka Adliyesi’ne eşi Öznur Tugay ile birlikte geldi. Tugay’ı burada belediye meclis üyeliğine seçilen partililer karşıladı. Mazbatası alan Tugay, daha sonra belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Heyecanlı olduğunu belirten Tugay, "Bugün 8 Nisan benim için hayatımın en önemli günlerinden biridir. Burada çok onurlu bir görevi, Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini 5 yıl süre için devralıyorum. Bu görevi teslim alırken, geçici olarak vatani bir sorumluluğu aldığımızın bilincindeyiz. Türkiye’nin en güzel kenti olduğuna inandığım Karşıyaka’ya ve yüce milletimize layık olmak için çok çalışacağız, söz veriyorum. Bizi onurlandıran bir belediye başkan adayımız var. Ekrem İmamoğlu. Ona da buradan selam olsun" dedi.

Ardından başkanlık odasına çıkan Cemil Tugay’ı burada, görevi devralacağı eski başkan CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar karşıladı. Akpınar, yeni başkana çay ikram etti. Bir süre sohbet eden başkanlar, daha sonra devir teslim törenine geçti. Mührü teslim ettiğine dair belgeleri imzalayan Akpınar, "Ben 5 yıl önce bir CHP’li başkandan devraldım. Bugün de yine bayrağımı CHP’li bir başkana devrediyorum. Bugün Türkiye çok önemli bir demokrasi sınavından geçiyor. Bize düşen görev son olarak İstanbul’un kazanılmasıyla da başarıya ulaştırmaktır" dedi. Akpınar’dan mührü alan Tugay, "Sayın başkanımız bayrağı çok güzel bir şekilde temsil etti. Ben de 5 yılın sonunda belki CHP’li bir başkana görevimi teslim etmiş olacağım. Başkanımıza ilçemize yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.