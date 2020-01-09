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  4. Karşıyaka Belediyesinde işçiler maaşları için eylemde

Karşıyaka Belediyesinde işçiler maaşları için eylemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Karşıyaka Belediyesinde, ikramiye ve geriye dönük maaşlarını alamadıkları iddia eden işçiler, belediye önünde durumu protesto etti.

Karşıyaka Belediyesinde, ikramiye ve geriye dönük maaşlarını alamadıkları iddia eden işçiler, belediye önünde durumu protesto etti. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, "18 aydır birikmiş olan 6 ikramiyemiz hala ödenmedi ve ödenmesi için de hiçbir çaba gösterilmemektedir. Bizleri maaşımızı almak için her ay eylem yapmak zorunda bırakmayın" denildi.
İçinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle zor günler geçiren Karşıyaka Belediyesinde, iddialara göre maaşlarını eksik alan işçiler belediye önünde eylem yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Sloganlar atan işçiler, duruma isyan etti.

"18 aydır birikmiş olan 6 ikramiyemiz hala ödenmedi"
Ortak açıklama yapan işçiler, yönetimi göreve davet etti. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, "18 aydır birikmiş olan 6 ikramiyemiz hala ödenmedi ve ödenmesi için de hiçbir çaba gösterilmemektedir. Temmuz ayında imzalanan 1 yıllık toplu iş sözleşmesinin süresi tamamlanmış ve yeni sözleşme görüşmeleri başlayacak olmasına rağmen halen daha önceki toplu iş sözleşmesinden hak ettiğimiz geriye dönük farklar ödenmemiş olup ödenmesi için de hiçbir çaba gösterilmemektedir. Maaşlarımız düzenli ödenmemektedir. Kasım ayı maaşının yarısının düne kadar hala yatırılmamış olması sebebiyle dün almış olduğumuz eylem kararından sonra; yok denilen para bulunulmuş ve hesaplarımıza yatırılmıştır. Yönetimi sorumluluğa davet ediyoruz. Bizleri maaşımızı almak için her ay eylem yapmak zorunda bırakmayın."

Sert açıklama: "Davul Tugay’da, tokmak ise başka gizli ellerde"
AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da, işçilere destek oldu. İşçilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Çiftçioğlu, "Başkan Tugay, belediye işleyişi noktasında tecrübesiz ve bilinçsiz. Cemil Tugay döneminde, maaşlarda sürekli olarak gecikmeler yaşanmaya başladı. Gösterişli imza törenleri yapıp, işçilere yüzde 35 zam yapan Tugay, şimdi ise bu ödemeleri dahi yapmaktan imtina ediyor. Tugay, devlet memuru personeline taahhüt ettiği sosyal denge tazminatlarını bile son iki aydan beri geç yatırarak, bu konuda da ilçemize maalesef ilki yaşattı. Lafa gelince sosyal demokrat, lafa gelince emekçi, lafa gelince hukuku savunan Tugay ve ekibi, henüz icraatlarıyla bunu gösteremedi. Karşıyaka Belediyesinde davul Tugay’da, tokmak ise başka gizli ellerde" diye konuştu.

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