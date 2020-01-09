Karşıyaka Belediyesinde işçiler maaşları için eylemde

Karşıyaka Belediyesinde, ikramiye ve geriye dönük maaşlarını alamadıkları iddia eden işçiler, belediye önünde durumu protesto etti. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, "18 aydır birikmiş olan 6 ikramiyemiz hala ödenmedi ve ödenmesi için de hiçbir çaba gösterilmemektedir. Bizleri maaşımızı almak için her ay eylem yapmak zorunda bırakmayın" denildi.

İçinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle zor günler geçiren Karşıyaka Belediyesinde, iddialara göre maaşlarını eksik alan işçiler belediye önünde eylem yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Sloganlar atan işçiler, duruma isyan etti.

"18 aydır birikmiş olan 6 ikramiyemiz hala ödenmedi"

Ortak açıklama yapan işçiler, yönetimi göreve davet etti. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, "18 aydır birikmiş olan 6 ikramiyemiz hala ödenmedi ve ödenmesi için de hiçbir çaba gösterilmemektedir. Temmuz ayında imzalanan 1 yıllık toplu iş sözleşmesinin süresi tamamlanmış ve yeni sözleşme görüşmeleri başlayacak olmasına rağmen halen daha önceki toplu iş sözleşmesinden hak ettiğimiz geriye dönük farklar ödenmemiş olup ödenmesi için de hiçbir çaba gösterilmemektedir. Maaşlarımız düzenli ödenmemektedir. Kasım ayı maaşının yarısının düne kadar hala yatırılmamış olması sebebiyle dün almış olduğumuz eylem kararından sonra; yok denilen para bulunulmuş ve hesaplarımıza yatırılmıştır. Yönetimi sorumluluğa davet ediyoruz. Bizleri maaşımızı almak için her ay eylem yapmak zorunda bırakmayın."