Karşıyaka, Çiçek Festivali ile renklendi

Melis KARAKUZULU - Hande NAYMAN, İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen geleneksel 18.Çiçek Festivali'nde rengarenk çiçekler ziyaretçisiyle buluştu.

Karşıyaka Belediyesi'nce Bostanlı Pazaryeri'nde düzenlenen Çiçek Festivali, 100'ün üzerinde üreticinin açtığı stantlarla Karşıyaka'yı renklendirdi. Üreticilerin, sukulentten sardunyaya, teraryumdan rengarenk saksılara birçok ürünü sattığı festivalde çiçek sevenler keyifli vakit geçirdi. 27 Mayıs'a kadar devam edecek festivalde çoğunluğu İzmir'in Bayındır ilçesinden gelen üreticiler, ziyaretçilere farklı türler hakkında bilgi vererek yaz mevsiminde açan birçok çiçeği sergiledi. Festivale gelenler son yılların gözdesi olan sukulent ve kaktüslere de ilgi gösterdi.

RENGARENK ÇİÇEKLER SERGİLENDİ

Çeşme Alaçatı'dan festivale katılan üretici Metin Demiral, "Festivale ilk kez katılıyorum. Sukulentleri kendim yetiştiriyorum. Bu festivale özel 60'dan fazla çeşit çiçek getirdim. Burada satış yapan herkes haftasonu yoğun olacağını söylüyor. Bugün ve yarından ümitliyiz. Hepimiz bir şeyler kazanmak istiyoruz. Dolgun malzemesi olan ürünleri bile uygun fiyatlara satıyoruz. En küçük kaktüsü 7 TL, en büyük kaktüsü ise 200 TL'ye satıyoruz" dedi.

Festivalde teraryum, sukulent ve kaktüs satışı yapan Murat Güler de, "Özellikle teraryumlar son 3-4 yıldır moda haline geldi. Şu anda festivale çok yoğun bir ilgi var. Geçen seneye oranla katılım da daha fazla. Bu ilgiden memnunuz. Buradaki ürünleri kendimiz imal ediyoruz ve toptancısıyız dolayısıyla piyasaya göre daha uygun fiyatlarla satış yapıyoruz. Teraryumlar 30 TL'den 100 TL'ye kadar satılıyor. Sukulentler ise 5 TL ile 10 TL arasında değişiyor. Kaktüsler de 7 TL'den başlıyor ve büyüklüğüne göre fiyatı artıyor" diye konuştu.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER DE SATICI İLE BULUŞTU

Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin festivalde açtığı stantta görev yapan Erdem Erence, "Kooperatif olarak genellikle Büyükşehir bünyesinde çiçek yetiştiriyoruz. Sardunyalar 7.5 TL, lavantalar 10 TL'den satılıyor. Çalı grupları 5 TL ile 10 TL arasında değişiyor. 4 yıldır festivale katılıyoruz. Satışlarımız oldukça iyi" dedi.

Festivalde el yapımı saksıların satışını yapan Dilan Çelebi ise, "Bir yıla yakındır kendi evimde saksı boyuyorum. Hobi olarak başladım ve sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladım. Festivali duydum ve değerlendirmek istedim. El emeği olduğu için ve farklı geldiği için takdir edildim. Festival için gerçekten çok büyük bir emek verdim, dördüncü katta oturuyorum ve saksıları taşımak benim için çok zor oldu. Satışlar güzel, ümitliyiz. Üstlerindeki çizimlere göre saksıların fiyatları 10 TL ile 50 TL arasında değişiyor" dedi.

ZİYARETÇİLER FİYATLARDAN MEMNUN

Festivali ailesi ile birlikte gezen 5 yaşındaki Emre Tuna Kavut, "Annem bana küstüm çiçeği aldı. O yüzden çok mutluyum. Annemle birlikte çiçekçileri gezdik. Başka çiçekleri gördüm. Burada tüylü çiçekler var, onlar kaktüsmüş. Aldığım küstüm çiçeğini eve götüreceğim. Dokununca kapanıyormuş" dedi.

Festival ziyaretçilerinden Fulya Törün da, "Güzel bir etkinlik olmuş. Çiçek festivali harika geçiyor. Ben bugün saksıma uygun bir kaktüs aldım. Fiyatları da çok hesaplı buldum" diye konuştu.

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