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Karşıyaka tribünlerinin simgesiydi, 50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 09:36 | Son Güncelleme

İZMİR'de hem Karşıyaka'nın hem de tribünlerin simge ismi olan ve 'bir baba hindi' lakabıyla tanınan Mustafa Baykara(66) bir ilkin kahramanı oldu.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)İZMİR'de hem Karşıyaka'nın hem de tribünlerin simge ismi olan ve 'bir baba hindi' lakabıyla tanınan Mustafa Baykara(66) bir ilkin kahramanı oldu. Taraftarın deplasman yoldaşı, çocukların ağabeyi Baykara'nın, yaklaşık 50 yıldır çarşıdaki esnafı tek tek dolaştıktan sonra oturduğu, vatandaşlarla sohbet ettiği banka, heykeli konuldu. Artık heykelinin yanında oturan Baykara, kendisine bu mutluluğu yaşatan Karşıyakalılar'a minnet duyduğunu söyledi. Ünlü futbol adamlarının ya da futbolcuların heykellerinin zaman zaman dikildiği Türkiye'de bir ilki de Karşıyakalılar gerçekleştirdi. Karşıyakalılar, belediyenin de desteğiyle hem ilçenin hem de takım tribünlerinin simge isimlerinden 'bir baba hindi' lakabıyla tanınan Mustafa Baykara'ya vefa örneği gösterdi. İlçe sakinlerinin, taraftarın deplasman yoldaşı, çocukların ağabeyi olarak tanımladığı Mustafa Baykara, gençliğinden itibaren hamallık yapıp geçimini sağladı. Nezaketinin yanı sıra özellikle çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup, onlara sporu sevdiren Baykara, esnafın da sevgilisi haline geldi. 50 YILDIR OTURDUĞU BANKTA ARTIK İKİ KİŞİLER Yaklaşık 50 yıldır çarşıdaki esnafı tek tek dolaştıktan sonra gelip, iskele tarafındaki girişte oturduğu, insanlarla sohbet ettiği, hatta zaman zaman amigoluk yaptığı banka, Mustafa Baykara'nın heykeli yerleştirildi. Artık kendi heykelinin yanında oturan Baykara, kendisine bu mutluluğu yaşatan Karşıyakalılar'a minnet duyduğunu söyledi. Tanıyanların yanı sıra tanımayanların da heykelin kim olup merak ettiği ve bol bol fotoğraf çektirdiği Baykara, selfie isteklerini geri çevirmiyor. "HAYATIMA EL ATTI, SPORU SEVDİM" Mustafa Baykara'yı tanıdıktan sonra spora ilgisinin başladığını anlatan bedensel engelli Selami Atalay, "Mustafa ağabeyimiz, benim de elimden tuttu. Bedensel engelli takımına aldırdı. Ben de küsmek yerine sporla hayata bağlandım. Şimdi çok mutluyum" dedi. Çarşı esnafından Şeref Bozkurt da "Mustafa abi, bizim elimiz kolumuz gibiydi. Çocukluğum, gençliğim onunla tribünlerde ve çarşıda geçti. Yaşlansa da çocuklara, gençlere sporu sevdirme, kötü alışkanlıklardan uzak tutma mücadelesi bitmedi" diye konuştu.

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