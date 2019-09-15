Karşıyaka'da akondroplazili bireylerin çalışacağı Hobbit Kafe

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi ile Ege Fark Yaratanlar Derneği, akondroplaziye (cücelik-aşırı boy kısalığı) dikkat çekmek ve bireylerin toplumca fark edilmesini sağlayıp, yaşadıkları zorlukları göstermek için etkinlik düzenledi. Akondroplazili bireyler ile aileleri bir araya gelip, hastalık hakkında bilgi verirken, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da aşırı boy kısalığı yaşayanların çalışabileceği bir 'Hobbit Kafe' açmayı planladıklarını açıkladı.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki akondroplazi hastaları ve aileleri, Mavişehir'deki Tay Park'ta bir araya geldi. Karşıyaka Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte buluşan akondroplazi hastaları ve aileleri, karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Mira Atayeli (2), parka gelenlerin ilgi odağı oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Genetik rahatsızlığa sahip vatandaşlarımız ile çocuklarımızın kurduğu dernek ile birlikteyiz. Bu dernek yeni faaliyete başladı" dedi. Tay Park içerisinde dernek ile birlikte bir kafe açmayı düşündüklerini de aktaran Tugay, "Burada çalışanların hepsi akondroplazi bireyler olacak. Sempatik bir görünüm olacak. Özellikle çocukların hoşlanacağı bir kafe olacağını düşünüyorum" dedi.

'BİZİMLE ALAY EDİLMESİ HOŞ DEĞİL'

11 yaşındaki akondroplazi hastası oğlu ile etkinliğe katılan Figen Çetinkaya (42) da, özellikle toplumun bakış açısının kendilerini zorladığını belirterek "Çocuklarımız zorlanıyor. Otobüslerdeki tutunma alanları, iniş ve çıkışlar bile sorun olabiliyor. Çocuklarımız için hiç tedbir yok. Bizim çocuklarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Bu şartlarda terk edilen çocuklarımız da var. Çevrenin bakış açısının biraz daha gelişmesini, bu çocukların da toplumun bir parçası olduğunu kabul etmelerini istiyoruz" dedi.

Ömer Çetinkaya da, okula gittiğini belirterek, "Kısa boyluyum diye benimle alay edenler de var. Ama ben onları hiç umursamıyorum. Kısa boylu olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. İnsanların bizimle alay etmesi hiç hoş değil. Kısa boylularla alay etmemeliler" diye konuştu.

'YAŞADIKLARIMIZ ÇOK ZOR'

Açılması planlanan Hobbit Kafe'nin şef garsonu olacak olan Atakan Teke (38), kendilerinin de bu toplumun bireyleri olduğunu ve fark edilmek istendiklerini vurgulayarak "Toplum bizi cüzzamlı gibi görüyor. Bizleri bu şekilde görmemelerini istiyoruz. Bu tür farkındalık çalışmaları ile bu sorunlar aşacağımızı umuyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde tekniker kadrosunda çalıştığını söyleyen Metin Bayatlı (30), hayatın kendileri için kolay olmadığını belirtti. İnsanların kendilerine farklı gözle baktıklarını ifade eden Bayatlı, her şeye zamanla alıştıklarını ancak yine de yaşadıklarını kolay kolay atlatamadıklarını anlattı.

'KAFE ONLARA GÖRE TASARLANACAK'

Ege Fark Yaratanlar Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Özkulak, burada açacakları 'Hobbit Kafe' hakkında bilgi verdi. Özkulak, "Ege Fark Yaratanlar Derneği olarak kafe projesi ilk aklımıza geldiğinde, dedik ki 'onlara da iş imkanı sağlayalım.' Bu kafe ile iş bulmakta zorlananlara yardımcı olacağız. Yine normal işlerde çalışmakta zorlandıkları için onlara uygun bir kafe hazırlarsak rahat çalışacaklarını düşündük. Belediye başkanımızın katkıları ile hayata geçireceğiz. Türkiye'de bir ilk, umarım daha da artar ve akondroplazi bireylerine de iş imkanı sağlamış oluruz. 6 kişi ile başlayacağız. Kafenin dizaynı ona göre tasarlanacak. Onların servis yapabileceği boyutta olacak. Mutfak onların boyuna göre yapılacak. Daha rahat hareket edebilecekleri için daha rahat çalışabilecekler" dedi.