HABER

Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, başıboş dolaşan 5 at, belediye ekiplerince alınarak, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.

Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, başıboş dolaşan 5 at, belediye ekiplerince alınarak, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.
Karşıyaka Belediyesi'nce ilçe sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine, sahipleri tarafından sokağa salınan atların toplanması için operasyon düzenlendi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nergiz Mahallesi'nde başıboş 5 atı, özel nakil aracı ile alarak, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti. Atların, ilgili yasa gereği cezai işlem uygulandıktan sonra sahipleri tarafından geri alınabileceği belirtildi. İlçe sakinleri, atların kent içine salınmasının, hem atlar hem de kendileri için sağlık ve güvenlik riski oluşturduğunu söyleyip, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da "Valilik tarafından oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulu kararınca şehir içindeki başıboş çiftlik hayvanlarını alıp Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim ediyoruz. Sorunun çözümü için yasal olarak yapabileceğimiz tek şey bu. Nergiz, Dedebaşı, Demirköprü ve Goncalar gibi mahallelerimizde sıkça görülen bu tablonun tekrar etmemesi ve caydırıcı hale gelmesi için operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Atların kent içine salınmaması için sahiplerine de çağrı yapıyor, duyarlı davranmalarını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonuKarşıyaka'da 'başıboş at' operasyonuKarşıyaka'da 'başıboş at' operasyonuKarşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu

Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı
El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyorEl emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat çekiyor
Gelecek “Bilgi Evleri” ile aydınlanıyorGelecek “Bilgi Evleri” ile aydınlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.