Karşıyaka’da ikinci el bisiklet pazarı kuruldu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Karşıyaka'da ikinci el bisiklet pazarı açıldı. Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Bisikletliler Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi'nin (BİSİKOOP) girişimiyle düzenlenen, Karşıyaka'daki Bostanlı Pazaryeri'nde kurulan satış alanında bisikletini satmak isteyenler ile alıcılar buluştu.

Pazarda her yaştan bisiklet tutkunu daha ekonomik şartlarda alışveriş yapma imkanı buldu. Pazarda, bisiklet alıcısı ve satıcılarına istenirse ekspertiz ve teknik servis desteği de sağlandı. Bisiklet hırsızlığını önlemek amacıyla, satışa gelen tüm bisikletler fotoğraflandı ve satıcının bilgileri sisteme kaydedildi. Pazarda bisikletin yanı sıra, bisiklet aksesuarları ve parçalar da satışa sunuldu. Açılışı yapılan bisiklet pazarı, sonraki haftalarda her pazar günü 10.00 -16.00 saatleri arasında kurulmaya devam edecek.

YÜZDE ELLİSİ SATILDI

Pazar yerine getirilen bisikletlerin sirkülasyonunun sağlanması için farklı projeler de yürütüleceğini belirten BİSİKOOP Başkanı Ahmet Çelikörs, (53) şunları söyledi: "Kooperatif özellikle bisikletlilerin daha kolay bisiklet kullanması için gerekli alt yapı, donanım, tesisat edinmelerini sağlamak, bir takım sosyal hizmetleri tamamlamak ve bisikleti günlük ulaşım aracı olarak kullanabileceğimiz bir seviyeye getirmek amacıyla kuruldu. Bugün ikinci el bisiklet pazarını kurarak, bisikletlilerin kolay ve ekonomik yollarla bisiklet edinmesini, elinde bisikleti olanların bunu değerlendirmelerini ve kazanç sağlamalarını amaçladık. Ayrıca bisiklet modeli değiştirmek isteyenlere de olanak sağlamak istedik. Bu organizasyonu herkese açık. Her hafta düzenleneceği için ilginin artarak devam edeceğini bekliyoruz. Tahminen gelen bisikletlerin yüzde ellisi satıldı. Gelen bisikletlerin sürekli değiştiğini görüyoruz. Daha önce kullan-bırak şeklinde tüm kenti kapsayan bir kiralama projesi çalışmamız olmuştu. Aksesuar üreticilerini desteklemek için ayrıca bir çalışma yapacağız. Bisikletlilere yönelik hizmet vermesi için Karşıyaka Belediyesi’nin destekleriyle kafe ve servis hizmeti projesini hayata geçireceğiz. Uzun seyahatleri kapsayan bir takım organizasyonlar gerçekleştirmeyi de hedefliyoruz."