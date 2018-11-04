Karşıyaka'da 'Kadına Saygı Müzesi' açıldı

İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yenilenen 'Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın altındaki boş alan, Cumhuriyet tarihine yön veren ve tarihte iz bırakan kadınlar anısına, 'Kadına Saygı Müzesi'ne dönüştürüldü. Karşıyaka Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan müze, törenle açıldı.

Karşıyaka'nın simgesi olan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın alt kısmındaki 110 metrekarelik boş alanda oluşturulan 'Kadına Saygı Müzesi'nin açılışı için bir tören düzenlendi. Anayasa Meydanı'ndaki törende ilk olarak Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası ve belediyenin çok sesli korosu sahne aldı. 20 dakikalık müzik ziyafetinin ardından Anıt'ı ve Müze'yi tanıtan kısa filmler izletildi. Açılış kurdelesini hep birlikte kesen konuklar, sonrasında müzeyi gezerek, Cumhuriyet tarihine yön veren kadınların hikayesine tanık oldu.

Törene; CHP Parti Meclisi Üyesi ve milletvekili Sibel Özdemir, CHP milletvekilleri Kani Beko ve Gürsel Erol, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Aysel Çelikel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) eski Genel Başkanı Tansel Çölaşan, eski Bakan Yaşar Okuyan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Karşıyaka'nın ilk kadın Belediye Başkanı Şebnem Tabak, müzede yer alan 'ilk' kadın ticaret odası başkanı Fidan Aydın, muhtarlar, meclis üyeleri ve yüzlerce Karşıyakalı katıldı.

Açılış töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar, "Türkiyemizin göz bebeği Karşıyaka'da, çok önemli bir açılışı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Anıtımızda geçmişin getirmiş olduğu yıpranmışlıklar hepimizi çok derinden üzüyordu. Ulu Önderimizin maneviyatını koruyacaksak, Atatürk'ü yok etmeye çalışan zihniyetle mücadele edeceksek, yüzyıllar boyu yaşayacak bir anıt yapmamız gerekiyordu ve yaptık. Biz bugün herkesin huzurunda Atamıza saygımızı bir kez daha gösteriyoruz. Bu anıtı, hem İzmirlilere hem de İzmir'e dışarıdan gelenlere sunuyoruz" dedi.

'KADINIMIZ BU SAYGIYI HAKEDİYOR'

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Saygı Müzesi'nin, görev sürecinde hayata geçirdiği en önemli projeler arasında yer aldığını söyleyen Akpınar, şöyle devam etti: "Kadınımız bu saygıyı hakediyor. Çocuklarımız, genç kızlarımız, bu müzede Türkiye'nin kuruluş mücadelesinde yer alan kadınların kim olduğunu öğrenecekler. Kara Fatma'nın kim olduğunu, İdil Biret'in, Suna Kan'ın kim olduğunu öğrenecekler. Bu toprakları korumak için şehit düşen kadınları ve daha nice kahramanları tanıyacaklar. İşte Türk kadını budur. Çalışkanlığıyla, hayata kattığı tüm değerler ile baş tacımızdır. Bu anıt ve müze, görev sürem içinde yaptığım en anlamlı işlerden bir tanesidir. Bu yolda bana destek olan çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir de "Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bize emanet ettiği Cumhuriyet hayallerimizi gerçekleştirmiştir. Bu açılış, temel değerlerimizi koruyup onlar uğruna mücadele etmemiz gerektiğini tekrar hatırlattı" dedi.

'EN DEĞERLİ BULUŞMA'

ÇYDD Genel Başkanı Aysel Çelikel de "Böyle mutlu bir günde burada bulunmanın onurunu yaşıyorum. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a şükranlarımı sunuyorum. Kadın haklarına saygı aslında insan haklarına saygıdır" diye konuştu.

ADD eski Genel Başkanı Tansel Çölaşan da şunları söyledi:

"Burada bulunmaktan çok mutluyum. Kadın hakları, demokrasi gibi değerlerin hepsi cumhuriyetle mümkündür. Cumhuriyet devrimi aydınlanmadır. O hareket olmasa biz hiçbir şey yapamazdık. Bu müze İzmir'e ve Karşıyaka'ya çok yakıştı."

Karşıyaka'nın eski belediye başkanı Şebnem Tabak da konuşmasında "Karşıyaka'nın ilk kadın belediye başkanı olduğum için Atatürk'e minnet duyuyorum" dedi.

MÜZEDE NELER VAR?

Kadına Saygı Müzesi, Karşıyaka'nın simgesi Anıt'ın altındaki 110 metrekarelik alanda oluşturuldu. Müze'de, Cumhuriyet tarihine yön veren ve o dönemden günümüze kadar tarihte iz bırakan yaklaşık 100 kadına ve onları ölümsüzleştiren hikayelerine yer verildi.

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