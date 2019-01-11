HABER

Karşıyaka'da sanat sokaklara taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

Karşıyaka Belediyesi tarafından bir ressam ve üç saha görevlisinden oluşturulan 'Kent estetiği ekibi', kentin belirli noktalarında görüntü kirliliğini azaltmak ve sanatı sokağa taşımak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Karşıyaka Belediyesi tarafından bir ressam ve üç saha görevlisinden oluşturulan 'Kent estetiği ekibi', kentin belirli noktalarında görüntü kirliliğini azaltmak ve sanatı sokağa taşımak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana 42 trafo, 10 duvar ve 4 farklı zemini renklendiren ekip, vatandaşın talepleri doğrultusunda tespit edilen yerleri sanat ile canlandırıyor.
Kentin farklı noktalarındaki boş alanları estetik bir görünüme kavuşturmak, sokakları sanatla bütünleştirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, oluşturduğu 'Kent Estetiği ekibi' ile yaşam alanlarını renklendiriyor. İlçe genelindeki 42 elektrik trafosunu, 10 farklı duvarı ve 4 farklı zemini renklendiren ekip, vatandaşın öneri ve talepleri doğrultusunda tespit edilen noktaları modern görünüme kavuşturdu. Projenin 2015 yılından beri devam ettiğini dile getiren ekipteki ressam Sercan Yener, Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Graffiti sanatından, doğa resimlerine kadar yapılan tüm işler dikkat çekiyor. Vatandaşlarımızın da bu yapılan çalışmaları koruyarak sahip çıkacağına inanıyoruz dedi.
VATANDAŞLARIN TALEP VE BEĞENİLERİ DOĞRULTUSUNDA
Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun Sercan Yener, Eskişehir'de okurken de bazı projeler yaptım. Oradan edindiğim tecrübelerle memleketim İzmir'e döndüm. Karşıyaka Belediyesi ile böyle bir anlaşma yaptık. Bu proje 2015 yılında Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından başlatıldı. Karşıyaka'nın birçok bölgesinde vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaları hayata geçirdik. 12 tanesi hediye paketi tasarımı olmak üzere 42 trafo, 10 iç ve dış duvar ve 4 zemini renklendirdik. Bu projenin amacı hem vatandaşı sanatla bütünleştirmek hem de kentin çeşitli bölgelerindeki kötü görünümlü yerleri renklendirerek sanatla buluşturmak diye konuştu.
ALANINDA UZMAN EKİPLERCE YAPILIYOR
Sanatın sokakta olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özcan Pamuk, 2015 yılında Başkanımızın yaptığı toplantının neticesinde bir ekip kurulmasına karar verildi. Bu ekibin şehirde görsel kirlilik yaratan trafo ve duvarları sanat eserine dönüştürmesi fikri ortaya çıktı. İzmirliler, özellikle Karşıyaka çarşı bölgesinde bulunan resimlere yoğun ilgi gösteriyor, çünkü bu bölge vatandaşın genellikle kullandığı bir bölge. Karşıyaka hatırası edinmek isteyenler burada bulunan trafoların önünde resim çektiriyor. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Konusunda uzman ressamımız tasarımı planlayarak ekiplere ulaştırıyor. Tamamen profesyonel bir çalışma. Saha ekiplerimiz de gerekli eğitimleri alarak işlerinde uzmanlaştılar. Bu işi yapabilmek için sadece fırça tutmak yetmiyor, ustalarımız belirli bir oryantasyon sürecinden geçerek hangi işi nasıl boyayacaklarını öğrendiler dedi.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLER KUYRUK OLUYOR
Karşıyaka Vapur İskelesi yakınında çiçekçilik yapan Nilüfer Hazar da yapılan çalışmaları beğendiklerini belirterek, Görsel anlamda çok güzel bir çalışma oldu. Biz bu bölgede çiçekçilik yapıyoruz. Bazı çalışmalar çok yakınımızda olduğu için insanların tepkilerini gözlemleyebiliyoruz. Fotoğraf çektirmek isteyenler genellikle uzun kuyruklar oluşturuyor. Birçok bölgede böyle çalışmaların yapılmasını ümit ediyoruz. Belediyemize bu çalışmasından dolayı çok teşekkür ederiz diye konuştu.
Karşıyakalılardan Mehmet Atar da Başkanımız kendine özgü bir insan ve Karşıyaka'mıza güzel şeyler katıyor. Çalışmalar çok başarılı olmuş ve daha da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ben Karşıyakalıyım. Bu çalışmalar hem bu bölgenin insanının hem de dışarıdan gelen kişilerin dikkatini çekiyor diye konuştu.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
İstanbullular dikkat! Trafik durma noktasına geldiİstanbullular dikkat! Trafik durma noktasına geldi
Çatı katındaki çuvalda 35 kilogram eroin ele geçirildiÇatı katındaki çuvalda 35 kilogram eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya yakalandı

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

TEM’de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

İstanbullular dikkat! Trafik durma noktasına geldi

İzmir'de sel nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı! Araçlar mahsur kaldı

Sel nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı!

Komşularına 'Evde tek başıma ölürüm, beni kontrol edin' dedi ardından öldü!

'Evde tek başıma ölürüm, beni kontrol edin' dedi ardından öldü!

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! İşte Fransız Pierre de Gigord'un arşivinden Osmanlı fotoğrafları

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! İşte 1800'lü yıllarda Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Lütfen her anne ve baba 'uyuma' isimli aplikasyonu telefonuna indirsin

Soylu: Her anne ve baba bu aplikasyonu telefonuna indirsin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.