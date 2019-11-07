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Karşıyaka’da seçim öncesi temeli atılan spor parkı şimdi moloz yığını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Türk atletizminin önemli isimlerinden ‘Rüzgarın Kızı’ olarak bilinen Semra Aksu’nun adını taşıyacak parkın temelinin aylar önce atılmasına rağmen alana tek bir çivi bile çakılmadı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Türk atletizminin önemli isimlerinden ‘Rüzgarın Kızı’ olarak bilinen Semra Aksu’nun adını taşıyacak parkın temelinin aylar önce atılmasına rağmen alana tek bir çivi bile çakılmadı. Park arazisi, adeta molozlara teslim olurken, park tabelası da söküldü.
Karşıyaka’da, 15 dönüm arazi üzerine yapılması planlanan Türk atletizminin önemli isimlerinden "Rüzgarın Kızı" lakaplı Semra Aksu’nun adını taşıyacak Semra Aksu Gençlik ve Spor Parkı’nın temeli, Karşıyaka Belediyesi tarafından 13 Mart 2019’da atılmıştı. Parkın temel atma töreninin üzerinden aylar geçti; ancak bölgede herhangi bir gelişme yaşanmadı. Açılış sözünün 19 Mayıs 2019’a verildiği bildirirken, verilen bu söz de tutulmadı. Tek bir çivinin bile çakılmadığı bölge adeta molozlara teslim oldu.

"Hem tabelası söküldü hem de parkın alanı moloz çöplüğüne döndü"
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, Karşıyaka Belediyesini eleştirdi. Baran, "13 Mart 2019’da Karşıyaka Belediyesinin bir önceki dönem başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yapılması planlanan Rüzgarın Kızı Semra Aksu Gençlik ve Spor Parkı’nın temel atma törenini gerçekleştirdiler. Bu parkın şu anda hem tabelası söküldü hem de parkın alanı moloz çöplüğüne döndü. Buraya bu parkın yapılmayacağını anlamış olduk. Yıldırım Kaya, bu parkın 19 Mayıs 2019’da açılışı için söz vermişti. Bu sözün yerine getirilmemesinden CHP’nin Karşıyaka’yı sadece bir oy deposu olarak gördüğünü anlıyoruz. Esas trajikomik olan da şu; CHP Genel Merkezi daha kendi belediyesine sirayet edemezken ülke yönetimine talip olması. Burada Karşıyaka halkının aklıyla dalga geçiyorlar. Karşıyaka hiç kimsenin oyun parkı değil. O yüzden biz verilen bütün sözlerin takipçisiyiz" dedi.
Rüzgarın Kızı Semra Aksu Gençlik ve Spor Parkı’na 7 bin 400 metrekare atletizm alanının yanı sıra yetişkin ve çocuk fitness alanları yapılması planlanıyordu.

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