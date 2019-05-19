Karşıyaka'daki 19 Mayıs kutlamasında, ilçe başkanları arasında tartışma

İZMİR, (DHA) - İZMİR Karşıyaka'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı için düzenlenen törende, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ile AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu arasında, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra tartışma çıktı. CHP'li Yıldırım, "Sadece çelenk konuldu ve 'Tören bitti' denildi. Ben de milli bayramları daha coşkulu kutlamamız gerektiğini söyledim" derken, AK Parti'li Çiftçioğlu ise "Kutlamaların 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam edeceğini söyledik" dedi.

Karşıyaka'da, adliye binası bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na İlçe Spor Müdürlüğü'nce çelenk bırakıldıktan sonra programın sona erdiği duyuruldu. Bunun üzerine CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, törenin sadece çelenkle bitirilmemesi gerektiğini söyledi. AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da kutlamaların 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde devam edeceğini belirtti. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın ardından AK Parti'liler alandan ayrıldı. CHP İlçe Başkanı Yıldırım, olaya ilişkin "Sadece bir çelenk konuldu ve 'Tören bitti' denildi. Ben de milli bayramları daha coşkulu kutlamamız gerektiğini söyledim. 'Alanlarda, binlerce insanla birlikte kutlamalıyız. Bu şekilde bir tören milli bayramlarımıza yakışmıyor' dedim. Bana 'Sen provokatör müsün? Kutlamak istiyorsan 15 Temmuz Şehitleri okulunda resmi kutlama var, oraya gel' dedi. Ben de 'Okullarda kutlamaktan bahsetmiyorum, sokaklarda binlerce insanla kutlamaktan bahsediyorum' dedim. Asıl sıkıntı İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün devreye girmesi AKP ilçe yöneticisi gibi öyle sert bir ses tonuyla 'Kutlamak istiyorsanız okullara gelin' dedi. Ben de 'Siz bürokratsınız, siz konuşmayın. Siyasetçi konuşur ama siz devletin bürokratı olarak görevinizi yapın' dedim. Bunun üzerine '15 Temmuz'a gelin, 15 Temmuz'a' dedi" diye konuştu.

'ROL KAPMA YARIŞINA GİRDİLER'

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu ise yaptığı yazılı açıklamada yaşananları şöyle anlattı:

"Tören alanında çelenk koyma etkinliğinden sonra kutlamaların 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam edeceğini söyledik. CHP İlçe Başkanı bu kutlama etkinliklerine katılmayacağını belirtti. '14 aydan bu yana ilçe başkanıyım, sizin hiçbir resmi bayram kutlamalarına katıldığınızı görmedim. Ülkenin ana muhalefet partisinin ilçe başkanı olarak size bu yakışmıyor, programlara katılmadığınız için kutlama coşkusuna ortak olamıyorsunuz, şekilcilikte kalıyorsunuz, provokasyon yapmayın' diyerek sert cevap verdi. Tören alanında CHP’li ilçe yöneticilerinin muhtarlarımıza dahi protokol sırasında yer vermeyerek tabiri caizse birbirleriyle rol kapma yarışmasına girdiklerini hayretle izlemiş olduk. CHP’nin yaklaşmakta olan Karşıyaka İlçe kongreleri öncesi ucuz kahramanlık yapmaya çalışarak, milli birlik ve beraberliğimizin sembol gününü bu amaçlarına alet etmelerini ve değerler üzerinden ucuz siyaset yapmalarını kınadım. Karşıyaka Başkanı Cemil Tugay tüm Karşıyaka’nın belediye başkanıdır. Bunu unutmaması gerekiyor. Tören bittikten sonra CHP çelengi konulurken Cemil Tugay'ın Uğur Yıldırım'a arkadan eşlik ettiği fotoğraflarını görünce kendisinin konumuna üzüldük. Bir belediye başkanı bu duruma düşmemeliydi."