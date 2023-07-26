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Karslı arıcının ölümle dansı! Binlercesini vücuduna yapıştırıp...

26.07.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta arıcılıkla uğraşan bir vatandaş binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı. 'Arılara fısıldayan adam' olarak bilinen Yücel Üzeyir'in binlerce arıyla olan tehlikeli gösterisi görenleri şoke etti! İşte o anlara dair görüntüler!

Karslı arıcının ölümle dansı! Binlercesini vücuduna yapıştırıp...

Kars'ın Susuz ilçesinde uzun yıllardır organik bal üreticiliğiyle uğraşan Yücel Üzeyir'in binlerce Kafkas arısıyla yaptığı şov cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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"HERKESİN YAPMASINI TAVSİYE ETMEM..."

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde Kafkas ırkı arılarıyla organik bal üreticiliği yapan Yücel Üzeyir, arılarla kurduğu gönül bağı ve hiç kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği, akıllara durgunluk veren bir hareketle binlerce arıyı vücuduna aldı. O anları cep telefonuyla kamerasıyla kaydetti.

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Koruyucu kıyafeti giymeden arıları vücuduna alan Yücel Üzeyir, “Kafkas arısı dünyanın 4 ırkından 1 tanesidir. Özelliği ise dilinin uzun olması, çiçeklerin derinliğinden balı almasıyla ortaya koyuyor. Kafkas arısı aynı zamanda çok uysaldır. Şu anda yaşadığım atmosfer inanılmazdır. Arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen arıların çıkardığı melodi sesini duyuyorum. Ve o merkezin içerisindeki sıcaklık tamamen serinliğe dönüştü. Çok güzel bir duygu ve aynı zamanda tehlikelidir. Tabi bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem” dedi.

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Arıcı Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren tehlikeli gösterisini Kafkas figürleriyle sonlandırdı. Üzeyir, o anları anbean kaydettirdi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kars Arıcılık

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