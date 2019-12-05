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Karslı aşıklar AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı sazlı sözlü oyladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

Kars'ın aşıkları sazlı sözlü atışarak, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş: - "AA çalışanlarını tebrik ediyorum, gerçekten bütün fotoğraflar birbirinden güzel"

Kars'ın aşıkları sazlı sözlü atışarak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Aşıklar, Kars Aşıkları Kültür Evi'nde daha sonra oylama yaptı. Karslı aşıklar, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi. Oy verme işleminin ardından aşıkların AA'nın fotoğrafları üzerine atışması renkli görüntülere sahne oldu.

Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafları tek tek incelediklerini ifade ederek "AA çalışanlarını tebrik ediyorum, gerçekten bütün fotoğraflar birbirinden güzel. Muhabirler birbirinden farklı güzel kareler yakalamış ellerine sağlık." dedi.

Aşık Bahattin Yıldızoğlu da AA çalışanlarına teşekkür ederek fotoğrafları seçmekte zorlandıklarını söyledi. Yaşamın her alanından fotoğrafların yer aldığına dikkati çeken Yıldızoğlu, "Yılın fotoğraflarında beğendiğimiz, güzel kareler var. İnsanı düşündürücü, üzücü fotoğraflar var, o fotoğrafların detayına inerseniz insan duygularına hitap eden fotoğraflar çekmişler. Bu nedenle tüm AA muhabirlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Kars Karslı aşıklar

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