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Karslı aşıklar türkülerini zabıtalar için seslendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

"Zabıta Haftası" dolayısıyla düzenlenen ekinlikte Karslı aşıkların, zabıtanın görevlerini atışmayla seslendirmesi ilgi gördü - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta: - "Aslında belediyelerin görünmez yüzleri zabıtalardır"

Kars'ta, "Zabıta Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte aşıkların atışması beğeni topladı.

Hafta dolayısıyla Kars ve Sarıkamış belediyeleri zabıta görevlileri, Sarıkamış Soğuksu Piknik Alanında bir araya geldi. Buradaki etkinlikte Karslı aşıkların, zabıtanın görevlerini türkülerle seslendirerek atışması ilgi gördü.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kars ve Sarıkamış'ta görev yapan zabıta personeliyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çeşitli nedenlerle "Zabıta Haftası" kutlamalarını gecikmeli olarak yaptıklarını belirten Karaçanta, "Aslında belediyelerin görünmez yüzleri zabıtalardır. Belediye denince ilk akla gelen zabıtadır. Belediyelerin gururu, onuru zabıtalardır." dedi.

Karaçanta, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve İmar Müdürlüğünün de belediyeler için önemli olduğunu ifade ederek, "Özellikle zabıtalarımız yeri geldiğinde kolluk kuvveti görevi de yürütmektedir. Ben bütün zabıtalarımızı yürekten kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş olanları da rahmetle anıyorum. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve Kars'ımızın aşıklık geleneğini yaşatan aşıklarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da zabıtaların belediyelerin aynası olduğuna işaret ederek, zabıtaların çok onurlu bir görev üstlendiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta Kars zabıta

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