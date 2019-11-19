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Karslı çocuğun feryadı: “Tayyip dede lütfen kurtar beni!”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Kars’ta doğuştan kalça çıkıklığı bulunan ve bir kez ameliyat olan 13 yaşındaki çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.Babası hasta ve çalışmayan Efecan Sefertaş, maddi durumları iyi olmadığı için ameliyat olamıyor.

Kars’ta doğuştan kalça çıkıklığı bulunan ve bir kez ameliyat olan 13 yaşındaki çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.
Babası hasta ve çalışmayan Efecan Sefertaş, maddi durumları iyi olmadığı için ameliyat olamıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde duvarlı çatlamış derme çatma bir gecekonduda yaşam mücadelesi veren Sefertaş ailesi, çocuklarına uzanacak yardım eli bekliyor. Hastalığının ilerlemesinden dolayı kalça başlarında çürüme başlayan Efecan Sefertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Tayyip Dede kurtar beni” dedi.
Çocuğunun bir an evvel ameliyat olması gerektiğini belirten anne Esin Sefertaş (42) kocasının hasta olduğunu ve çalışmadığını, kendisinin ise defalarca İŞKUR’a müracaat etmesine rağmen bir türlü iş bulamadığını belirtti. Çocuğunun tedavi edilmesi için çalışması gerektiğine dikkat çeken Esin Sefertaş, “Çocuğumun kalçasında küçüklüğünde çıkıklık vardı, 1,5 yaşında ameliyat yaptırdım. İkisinden de oldu. Ama yemediği için gelişmedi. Kalça başları yerine oturmamış, baktım çocukta aksama oldu. Doktora götürdüm. Kalça başlarında büyüme olmuş, yerine oturmadığı için bundan dolayı çocuk bir daha ameliyat olacak. Kalça başlarında hafif bir çürüme başladı. Çocuğumun İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde ameliyat olması gerekiyor” diye konuştu.
“Bana iş verilsin”
Çalışarak ailesine bakmak istediğini ifade eden Esin Sefertaş, “Bana iş verin, tek isteğim bu, sigortam olsun çocuklarıma bir gelecek sağlayayım. İŞKUR’a gittim. İŞKUR’dan adım çıkmadı, mağdur olduğum halde, öylelerin adı çıktı ki, benim çıkmadı. Ben ona çok üzüldüm. İş istiyorum ben, çocuklarımın geleceği sağlamak istiyorum. Ameliyattan sonra çocuğum geleceği olsun, bir daha ameliyat olmasın. Bu günleri görmeyelim” şeklinde konuştu.
Arkadaşlarıyla doğru dürüst oyun oynayamadığın belirten Efecan Sefertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyledi.

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