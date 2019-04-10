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Karslı gençlerin ihbarıyla olay yerine giden polislere büyük şok

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

Kars’ta bir grup gencin ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri büyük şok yaşadı.

Karslı gençlerin ihbarıyla olay yerine giden polislere büyük şok

Kars’ta bir grup gencin ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri büyük şok yaşadı. Polis Haftası’nı kutlamak isteyen gençlerin pasta sürpriziyle karşılaşan polisler uzun süre şaşkınlıklarını üzerinden atamadı.
Kars İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi üzerinde bir araya gelen bir grup genç, Polis Teşkilatını’nın kuruluşunun 174’üncü yıl dönümünü kutlamak için kendi aralarında bir senaryo hazırladı. Senaryo gereği gençlerden bazıları 155’i arayarak kavga ihbarında bulundu. Bunun üzerine durum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine gelen polisler önce gençlerin kavga ettiğini gördü. Araçlarından hemen inen polisleri gören gençler caddede bulunan kamyonun arkasına geçti. Gençlerden birisi Türk bayrağı açarak polisleri karşılarken, diğer arkadaşları ise önceden hazırladıkları yaş pastanın mumlarını yakarak polislerin yanına geldi. Bir süre şaşkınlıklarını üzerinden atamayan polisler, daha sonra gençlerle birlikte pastayı keserek, Polis Haftası’nı kutladı.
Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vatansever vatandaşlar ekiplerimize pasta keserek polis bayramını kutlamışlar ve tebrik etmişlerdir. Teşekkürler Kars’ın yiğit gençleri" denildi.

Karslı gençlerin ihbarıyla olay yerine giden polislere büyük şok

Karslı gençlerin ihbarıyla olay yerine giden polislere büyük şok

Karslı gençlerin ihbarıyla olay yerine giden polislere büyük şok

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