Karslı öğrencilerin Malazgirt sevinci kısa sürdü

Muş’un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Kars’tan yola çıkan öğrencilerin bir kısmının sevinci kısa sürdü. Yetki belgesi olmayan araçlarla yola çıkan öğrencilerin taşınmasına polis izin vermedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kars İl Müdürlüğü 220 öğrenciyi Malazgirt etkinliklerine taşımak için Kars’tan 7 firmaya ve Erzurum’dan 1 firmaya teklif verdi. Teklif Erzurumlu firmada kaldı. Bunun üzerine firma, öğrencileri taşıyacak otobüsleri Kars’a gönderdi. Öğrenciler Kars’a gelen araçlara bindirilerek Malazgirt’e yola çıktı. Ancak 3 aracın çıkışına trafik ekipleri izin vermedi. İhaleyi alan ilgili firmanın araçlarıyla 220 öğrenciden 82’si yetki belgesi bulunan araçlarla Malazgirt’e yola çıkarken, 138 öğrenci ise yetki belgesi olmayan araçlardan indirildi. Bir süre araçlarda bekleyen öğrenciler daha sonra araçlardan indirilerek evlerine gönderildi. Araçların S plaka olması ve taşıma yetkileri bulunmaması nedeniyle trafik ekiplerince boşaltıldıktan sonra Erzurum’a geri gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, yaklaşık 1 haftadır Malazgirt’e gitme hayali kuran öğrencilerin sevinci kısa sürdü. Aileleriyle birlikte valilik binası önüne gelen öğrenciler, kısa süre de olsa araçlara bindi. Daha sonra araçlardan indirilen öğrenciler üzgün bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.

Öğrenci valisi tepki gösterdi

Çocuğunun hayal kırıklığına uğradığını ifade eden öğrenci velisi Ayhan Sural, “Erzurumlulara vermişler ihaleyi, onlar da ‘servis’ plakayla gelmişler, yetkisi yok, bir şeyi yok, çocukları emanet edip gönderiyorlar. O da olmuyor. Tabi çocuğum mağdur oldu. Diğerleri gitti, bu çocuk burada kaldı. Olur mu böyle şey? En az 30 kişi vardı. Hepsi geri kaldı” dedi.

